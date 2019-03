Reality Clash arriva in Italia

"Siamo entusiasti di rendere Reality Clash disponibile per il download per i giocatori in Italia", ha dichiarato Tony Pearce, co-fondatore di Reality Gaming Group. "Abbiamo avuto una grande risposta dal nostro precedente rilascio in Australia, Nuova Zelanda e Danimarca, quindi siamo entusiasti di vedere il lancio del gioco in più mercati."

Il gioco di combattimento mobile a realtà aumentataè ora disponibile per il download per iOS Android in Italia, mentre l'editore britannico Reality Gaming Group continua il suo graduale lancio del gioco in tutto il mondo.Ambientato in, il gioco integra la tecnologia di geolocalizzazione e utilizza le più recenti tecnologie AR Kit e AR Core di Apple e Google, consentendo ai giocatori di competere in tempo reale in battaglie FPS in ambienti virtuali unici.Reality Clash offre un gioco mobile a realtà aumentata mai visto prima, con i giocatori c, estraggono risorse in luoghi specifici, costruiscono o personalizzano armi uniche e, cosa più importante - sconfiggono i loro amici in questo gioco mobile "primo nel suo genere".