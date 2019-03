Lombardia: i pacchi DHL spediti nei negozi TIM

hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per l’apertura diall’interno di selezionati negozi TIM.Il Progetto coinvolgei quali, diventando a tutti gli effetti DHL ServicePoint, daranno vita ad ambienti commerciali dove, oltre a tutti i servizi offerti dall’azienda di telecomunicazioni, sarà possibile spedire e ricevere merci e documenti in più di 220 Paesi in 24-72 ore.All’interno del negozio sarà possibile usufruire delche permette di spedire in tutto il mondo, con una tariffa vantaggiosa e l’imballo gratuito.Oltre all’invio a destino saranno inoltre gestite attività comee la custodia delle stesse sino alla loro consegna ai legittimi destinatari.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita