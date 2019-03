, società del Gruppo TIM, ha siglato un accordo con, società specializzata in assistenza tecnica informatica. L’intesa consentirà a tutti i clienti TIM di riparare direttamente i propri smartphone e device fuori garanzia, negli oltre 220 negozi 4G Retail TIM presenti in tutto il territorio nazionale, nei più grandi centri commerciali e nelle più prestigiose strade delle città.In particolare, grazie a questa intesa 4G Retail si avvarrà- società del Gruppo HS - presso il laboratorio di Reggio Emilia, per fornire assistenza tecnica specializzata su smartphone, tablet e altri device mobili che abbiano subito un danno accidentale fuori garanzia legale del produttore.è una grande rete di vendita specializzata in telefonia. Il core business dell’azienda è costituito. Il servizio di consulenza e assistenza si avvale del consolidato know how degli oltre 1000 professionisti che operano nei negozi 4G Retail, presenti su tutto il territorio nazionale, con oltre 220 negozi e 14.000 mq di spazi espositivi presenti prevalentemente nei più importanti centri commerciali del Paese.invece è azienda leader nei servizi tecnici di installazione, asistenza e manutenzione su postazoni informatiche di lavoro fisse (PC e periferiche) e mobili (notebook, smartphone, tablet). Le soluzioni HS curano l’intero ciclo di vita dei device gestiti mediante l’utilizzo di asset aziendali proprietari, quali l’esteso network nazionale di, i 5 Centri di logistica e staging e i 3 Laboratori specializzati di riparazione. Mediante la controllata iReplace e i suoi oltre 90 store sul territorio nazionale, HS eroga inoltre servizi di riparazione su smartphone, tablet e notebook verso la clientela privata.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita