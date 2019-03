Al via la Milano Digital Week dal 13 al 17 marzo con oltre 500 eventi

Dopo il grande successo della prima edizione torna,, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale promossa dale realizzata da Cariplo Factory, IAB Italia- Interactive Advertising Bureau e Hublab.Cinque giorni a porte aperte, dedicati alla produzione e diffusione di conoscenza e innovazione attraverso il digitale con un approccio inclusivo, trasversale e partecipativo. Professionisti, addetti ai lavori, cittadini, curiosi e appassionati di tutte le età avranno la possibilità diriuniti in un unico palinsesto di mostre, dibattiti, seminari, performance, spettacoli, workshop, installazioni e laboratori.L’intera città di Milano connessa attraverso il digitale, con più di 500 eventi diffusi sul territorio e rivolti a tutti i cittadini.Il tema dominante di Milano Digital Week 2019 è, formula con la quale si intende la moltitudine di tecnologie e applicazioni che trasformano la città, il lavoro e le relazioni umane impattando sulla vita pubblica e privata dei cittadini, su tutti i servizi a loro dedicati e anche il contributo che i cittadini stessi, a partire dalle loro competenze ed esperienze, portano alla vita della comunità.Milano Digital Week 2019 esplora la realtà milanese e i suoi potenziali: attenuare la difficoltà di accesso alle tecnologie, promuovendo modelli di alfabetizzazione digitale che favoriscano integrazione, apprendimento e condivisione; mostrare e connettere il tessuto progettuale e produttivo della città, indicando i percorsi di crescita individuale e collettiva, già in essere e prospettici.Un grande racconto collettivo fatto di esperienze e progetti in divenire, esempi virtuosi di trasformazione e nuove opportunità,: comprendere come l’innovazione sta cambiando il nostro modo di vivere, lavorare, interagire e come può contribuire sempre di più a migliorare il nostro quotidiano, la qualità della vita e il futuro stesso della città.Il programma completo è consultabile e scaricabile sul sito www.milanodigitalweek.com. Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita