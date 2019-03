Kingston Technology presenta nuovi SSD della serie Data Center 500

ha annunciato la sua nuova serie di. DC500R è ottimizzato per carichi di lavoro ad elevata intensità di lettura, mentre il DC500M è ottimizzato per carichi di lavoro di tipo misto. Entrambi gli SSD della serie DC500 implementano i severi requisiti di Qualità del Servizio (QoS) di Kingston per garantire prestazioni degli I/O casuali costanti e uniformi, nonché la prevedibilità di basse latenze in un’ampia gamma di carichi di lavoro in lettura e scrittura.Il DC500R è progettato per carichi di lavoro ad elevata intensità di lettura come funzionalità di avvio, ambienti server web, virtualizzazione,. I provider di servizi cloud e architetture di storage software-defined sfruttano la massima reattività delle basse latenze e l’uniformità di prestazioni degli I/O, offrendo la QoS necessaria a soddisfare le esigenze dei carichi di lavoro orientati alla lettura. A .5 DWPD (scritture su drive per giorno), il DC500R consente agli amministratori IT di massimizzare il loro investimento nell'hardware di archiviazione con un'unità che offre prestazioni, resistenza e affidabilità.Il DC500Min applicazioni che presentano un bilanciamento più uniforme delle richieste di I/O di lettura e scrittura sull'SSD. È ideale per i provider di servizi cloud e architetture di storage software-defined che necessitano di un'infrastruttura flessibile per adattare e gestire in modo efficace i carichi di lavoro transazionali. Questi carichi di lavoro includono AI, analisi dei big data, cloud computing, applicazioni dei database, data warehousing, machine learning e database operativi.Con una classificazione di resistenza di 1,3 DWPD, il DC500Mper aggiornamenti interni del vano unità, hyperscale data center server e provider di servizi cloud che richiedono costi contenuti, prestazioni elevate e sottosistemi di memorizzazione ad alte prestazioni. La serie Data Center 500 è disponibile nei tagli di 480GB, 960GB, 1.92TB e 3.84TB.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita