Apple: ora gli AirPods hanno la ricarica wireless

Apple ha reso disponibile

la seconda generazione degli auricolari wireless

. Il nuovo chip H1, progettato da Apple e sviluppato appositamente per gli auricolari, offre prestazioni efficienti, una velocità di collegamento superiore, maggiore autonomia e il comodissimo comando vocale “Ehi Siri”.

Gli AirPods sono disponibili con la custodia di ricarica standard oppure con una nuova custodia di ricarica wireless

Gli AirPods con custodia di ricarica standard saranno disponibili al prezzo di €179 e possono essere ordinati su apple.com e tramite l’app Apple Store, mentre negli Apple Store a partire dalla prossima settimana.

Entrambe le custodie permettono di ricaricare gli auricolari per più di 24 ore totali di ascolto, garantendo il massimo dell’autonomia ovunque si vada. La custodia di ricarica wireless è pensata per offrire la libertà della ricarica wireless con soluzioni di ricarica. Basta uno sguardo all’indicatore LED sulla parte anteriore della custodia per conoscere il livello di carica. I clienti che già hanno gli auricolari AirPods possono acquistare soltanto la custodia di ricarica wireless.