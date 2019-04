Ricerca idealo: cresce l’interesse per le cuffie, wireless e non

A circa un mese dalla presentazione ufficiale dei nuovissimi, la seconda edition delle rivoluzionarie cuffie senza fili di Cupertino, idealo ( www.idealo.it ) – portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi – analizza il, wireless e con fili, settore che in questi primi mesi del 2019 sta vivendo nelle intenzioni di acquisto online una crescita pari alrispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche nel 2018 l’interesse era stato molto alto, con unrispetto al 2017.Facendo un confronto tra questa prima parte del 2019 e il 2018, i brand i cui prodotti hanno vissuto un vero e proprio boom sono(+150,0% rispetto al 2018),(+50,7%),(+40,2%),(+32,3%),(+31,2%) e infine(+15,1%). In decrescita rispetto al 2018, invece,(-59,7%),(-24,6%),(-5,3%) e infine(-1,3%). Se consideriamo l’interesse online negli ultimi 15 mesi, al primo posto troviamo i prodotti Apple, seguiti da quelli Beats By Dr. Dre e Sony.Gli Apple AirPods, fin dal loro arrivo sul mercato, hanno catturato l’interesse di tantissimi consumatori e tuttora l’attenzione è in costante crescita, basti pensare al fatto che se le ricerche online relative a questo prodotto nel 2018 rispetto al 2017 sono cresciute del, in questa prima parte del 2019 stiamo assistendo ad un’ulteriore crescita del, a dimostrazione del fatto che il futuro degli auricolari è decisamente wireless e bluetooth. Da non dimenticare, infine, che gli Apple AirPods sono stati il prodotto in assoluto più desiderato su idealo in tutto il 2018. Sarà così anche per il nuovo modello?Grazie alla comparazione prezzi, il risparmio massimo medio in un anno per la categoria generica delle cuffie – quindi sia wireless che con fili - è pari alPer quanto riguarda gli AirPods, invece, il risparmio in un anno è pari al, vale a dire quasi un quinto in meno rispetto al prezzo medio mensile più alto registrato nello stesso periodo di tempo.I veri e propri appassionati di AirPods, stando alle intenzioni di acquisto registrate dal portale, sono i giovani tra i(31,2%), seguono poi i(22,1%), i giovanissimi tra i(18,9%) e in una posizione leggermente inferiore gli e-consumer tra ianni (18,5%). Anche in questo caso, come per tanti altri prodotti di elettronica di consumo, sono gli uomini ad essere i più interessati:di ricerche contro ildelle donne.Per chi, il consiglio di idealo è quello di avere un po’ di pazienza. In base all’andamento del prezzo del modello precedente,sarà possibile risparmiare. Coloro che riusciranno ad aspettare almenoverranno ripagati, molto probabilmente, con una riduzione vicina al, quando il risparmio potrebbe aggirarsi intorno al. Infine,sarà possibile arrivare probabilmente ad un risparmio delSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita