Apple: alla Carnegie Library di Washington il suo nuovo store

Apple ha svelato in anteprima il suo nuovo store presso la Carnegie Library in Mount Vernon Square a Washington.



Si tratta del più grande progetto di ripristino storico mai intrapreso da Apple, che ha dato nuova vita al palazzo in stile Beaux-Arts un tempo sede della Central Public Library di Washington. Fondata da Andrew Carnegie e aperta nel 1903, la biblioteca tornerà a essere un centro di apprendimento, scoperta e creatività per l’intera comunità, tenendo fede alla vision di Carnegie che intendeva offrire uno spazio pubblico e gratuito a disposizione di tutti.

Apple Carnegie Library offrirà ogni giorno sessioni Today at Apple gratuite, alcune delle quali saranno tenute da artisti locali e creativi di fama internazionale.

La Carnegie Library in Mont Vernon Square è anche sede del nuovo DC History Center, che include la Kiplinger Research Library, tre gallerie e un negozio del museo, il tutto di proprietà e gestito dalla Historical Society di Washington, D.C, attiva da ben 125 anni.

Per riportare l’edificio al suo splendore originale, Apple ha collaborato con esperti di conservazione al fine di preservare le facciate storiche, ripristinare le proporzioni originali degli spazi interni e recuperare i dettagli distintivi dell’inizio del XX secolo. Lo studio Foster + Partners ha lavorato in stretta collaborazione con Jony Ive, Chief Design Officer di Apple, per dare nuova vita a questa icona culturale.

“Adoro la sinergia tra il vecchio e il nuovo, l’accostamento della struttura storica al design contemporaneo” ha detto Ive. “In questa nuova fase, Apple Carnegie Library sarà per noi un modo per condividere le nostre idee e il nostro entusiasmo per i prodotti che creiamo, coltivando nel contempo il senso di comunità, e incoraggiando e stimolando la creatività. È stato un grande onore restaurare la Carnegie Library per i cittadini di Washington, D.C.”



