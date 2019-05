PEEX, la soluzione che permette di ascoltare i concerti in realtà audio aumentata

, nuova tech startup in ambito musicale che permette agli spettatori dei concerti di vivere la musica live in una modalità completamente nuova, ha annunciato che le sue tecnologie saranno disponibili per il noleggio in tutte le date italiane del

tour di Elton John.

L'offerta

permette ai fan di creare il proprio mix a cinque canali dei suoni del concerto, sempre rimanendo immersi nell'energia della performance – grazie alla tecnologia indossabile PEEX rX e all'app associata. Si vuole aumentare la voce o alzare gli assoli di chitarra? L'esperienza PEEX LIVE permette ai fan di adattare l'esperienza acustica alle proprie preferenze.

Il primo concerto italiano ad avvalersi delle soluzioni PEEX si terrà il

. I fan che parteciperanno ai due concerti di Verona potranno provare l'esperienza PEEX noleggiando il dispositivo rX direttamente in loco o pre-ordinandolo online sul sito internet di PEEX. Il prezzo iniziale di noleggio per il dispositivo rX in Europa è di 10€ per spettacolo. PEEX offre uno

per i fan che prenotano online utilizzando il codice "ELTON".

La tecnologia PEEX sarà accessibile al pubblico durante le date italiane del Farewell Yellow Brick Road tour di Elton John:

Elton John – Farewell Yellow Brick Road tour, Verona, 29 maggio 2019

Elton John – Farewell Yellow Brick Road tour, Verona, 30 maggio 2019

Elton John – Farewell Yellow Brick Road tour, Lucca, 7 luglio 2019

