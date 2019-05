Audiweb: nel mese di marzo sono stati 42,3 milioni gli online

Audiweb ha reso disponibilecon i dati della fruizione di internet (total digital audience) del mese di, pari al 70,8% della popolazione dai 2 anni in su, circa 3 italiani su 4 online online complessivamente per 87 ore e 19 minuti (3 giorni e 15 ore).Laa marzo vede coinvoltidi individui, online. Sono stati, infatti, 28,6 milioni gli utenti online che si sono collegati almeno una volta nel giorno medio da Smartphone, l’87% dei maggiorenni online, collegati in media per 3 ore e 24 minuti per persona.Nel giorno medio a marzo hanno navigato circa(il 55,6%, pari a 16,6 milioni)(il 55%, pari a 16,7 milioni).Più in dettaglio,, con l’82,8% dei 18-24enni online nel giorno medio (3,6 milioni), l’83,9% dei 25-34enni (5,7 milioni) e l’80,3% dei 35-44enni (7,2 milioni). Si confermano quali assidui fruitori della rete anche i, online nel 78% dei casi (7,5 milioni), econ il 66,5% degli individui di questa fascia d’età online nel giorno medio (5,4 milioni).In questo mese di rilevazione, con la quota più elevata per i 25-34enni (il 78% degli individui di questa fascia, pari a 5,3 milioni), continuando con il 75,6% dei 18-24enni (3,3 milioni), il 71,2% dei 35-44enni (6,4 milioni) e il 70,6% dei 45-54enni (6,7 milioni).. Proporzione che si riscontra anche nella distribuzione del tempo online da cui emerge che iinstallate sullo Smartphone.Più in generale, nel giorno medio a marzoha superato le 3 ore di navigazione nel giorno medio per i 25-64enni, arrivando a toccareSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita