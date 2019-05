utilizza le mappe Garmin per condurti in modo preciso e sicuro, curva dopo curva, in ogni angolo di Europa, Medio Oriente e Africa. Alle mappe già precaricate sul dispositivo, si aggiunge inoltre il database Track4Africa che offre un enorme collezione di piste e punti di interesse in tutto il continente africano. Non appena si presenta un percorso poco battuto, i viaggiatori potranno passare in tutta semplicità alle mappe topografiche e continuare la propria avventura anche off-road.

Abbinando Overlander al sistema di comunicazione satellitare bidirezionale di Garmin inReach, si ha la possibilità di rimanere sempre connessi e raggiungibili in ogni luogo ci si trovi, con la possibilità di mandare e ricevere messaggi e di inviare una segnalazione di SOS in caso di emergenza.

Il nuovo Garmin Overlander è in vendita a partire da giugno ad un prezzo consigliato al pubblico di 699,99 Euro.

è il nuovo, progettato specificatamente per soddisfare le esigenze della sempre più numerosa community dell'overlanding, un termine che identifica quei viaggiatori che trascorrono lunghi periodi vivendo su quattro ruote alla scoperta di nuovi territori e in continua ricerca di avventura.Dalla navigazione tra le intricate strade dei sobborghi cittadini, fino ai grandi spazi aperti delle regioni più remote, OverlanderStrumento robusto e progettato per resistere a diverse condizioni climatiche e ambientali, Overlander è dotato di unsul quale poter visionare in modo chiaro e immediato tutti i contenuti necessari per il proprio viaggio, tra cuicon campeggi e aree di sosta che rendono semplice la ricerca di nuovi posti dove sostare, cacciare o anche pescare, il tutto senza la necessità della copertura del segnale telefonico.Inoltre, Overlander è in grado diper il proprio viaggio, prendendo in considerazione non solo partenza e arrivo, ma anche l'altezza, il peso e la lunghezza del proprio veicolo in modo da semplificare la navigazione ed evitare situazioni di difficoltà o pericolo per la guida. Sulle strade meno battute, Overlander includeper quando ci si avventura su itinerari fuoristrada, attraverso passi di montagna o lungo sentieri particolarmente difficoltosi. Ulteriori sensori di navigazione integrati, come la bussola, l'altimetro e il barometro completano la dotazione.La massima esperienza di viaggio è garantita anche dalla possibilità di connettersi con l'app, attraverso la quale, gli utenti possonotra il proprio navigatore satellitare Overlander, lo smartphone o il computer di casa. Infine, Overlander può essere montato ovunque grazie alla staffa magnetica alimentata, con supporto a ventosa, o attraverso l'adattatore per la staffa RAM inclusa nella confezione.