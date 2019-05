Lenovo: i ricavi raggiungono il massimo storico di 51 miliardi US$

Per la prima volta,ha realizzato un fatturato record per l'intero anno di, con un aumento del 12,5% anno su anno.Il significativoinclude l'utile ante imposte per l'intero anno in aumento di quattro volte e mezzo (459%) a 856 milioni US$ e un utile netto di 597 milioni US$, in aumento di 786 milioni US$ rispetto alla perdita di 189 milioni US$ dello scorso anno.La performance dell'intero anno include un quarto trimestre particolarmente forte, caratterizzato da. I ricavi sono cresciuti del 10% su base annua e hanno raggiunto 11,7 miliardi US $. L'utile ante imposte è stato di 180 milioni di dollari, in aumento di quasi quattro volte rispetto all'anno precedente (143 milioni di dollari, + 389%) e l'utile netto è stato di 118 milioni US$ (+85 milioni US$, + ​​261%)."Le solide performance finanziarie di Lenovo sono il risultato della perfetta esecuzione della nostra strategia di trasformazione. In un momento di grandi cambiamenti globali – economici, sociali e ambientali - continuiamo a concentrarci su come "trasformiamo intelligentemente" noi stessi e facciamo in modo che i nostri numerosi clienti in tutto il mondo facciano lo stesso. Sono orgoglioso dei nostri ottimi risultati e fiducioso del raggiungimento di nuove vette in futuro", ha dichiarato, Chairman e CEO di Lenovo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita