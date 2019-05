Dazn: Inter-Juventus l’evento top in Italia

, il servizio di streaming live e on demand dedicato allo sport, ha diffuso i numeri e le curiosità legate alla prima stagione sportiva della piattaforma in Italia. Sonosu Dazn da agosto ad oggi, pari a. Non è una sorpresa, inoltre, che il 91% di queste ore sia totalizzato dagli eventi trasmessi in diretta, modalità naturale di fruire lo sport.Dazn si conferma inoltre, che accompagna il tifoso durante la stagione in qualsiasi situazione: nel corso dell’ultimo mese oltre il 63% delle ore sono state viste in streaming attraverso Smart TV, Set-Top Box o console. Il 22% proviene da dispositivi mobile (smartphone e tablet), mentre il 15% da browser web. Una fotografia molto diversa rispetto al debutto della piattaforma, lo scorso agosto, quando solo il 38% delle ore viste arrivava dalla TV, segno che gli appassionati, imparando a conoscere il servizio, scelgono strumenti tecnologici all’avanguardia per migliorare la propria esperienza di intrattenimento.La piattaforma, nel corso della prima stagione, ha registrato una copertura capillare in tutte le regioni d’Italia. Nella top 10 delle province più attive, dietro le grandi metropoli (Milano, Roma, Napoli, Torino), spicca, spinta dai risultati sportivi della propria squadra in Serie BKT, mentre il Sud è ben rappresentato anche daIn termini di eventi, sono statiquellitrasmessi dal lancio ad oggi, pari a oltre 260 al mese, una media diTra gli sport più visti in diretta, in termini di ore, domina chiaramentedavanti a football americano, rugby e pallavolo.Gli eventi più visti sulla piattaforma, in termini di ore, coincidonodisputatisi da dicembre in poi. Al primo posto il big match della 34^ giornata di Serie A TIM (27 aprile 2019),, seguito da Juventus - Roma (17^ giornata, 22 dicembre 2018) e Milan - Napoli (21^ giornata, 26 gennaio 2019).“In termini di qualità, da agosto a oggi abbiamo lavorato senza sosta per migliorare il servizio, rilasciando almeno due aggiornamenti al mese per ognuno dei dispositivi compatibili con DAZN. Siamo riusciti a ridurre di oltre la metà il tempo medio di rebuffering e ad aumentare costantemente la percentuale di spettatori che potevano guardare gli eventi in HD. A questo va aggiunto un dialogo costante con i nostri fornitori tecnologici e con gli internet provider, a vantaggio non solo di DAZN, ma di tutti i servizi che richiedono una connessione dati. Siamo arrivati in Italia per rimanere e vogliamo portare un impatto duraturo all'infrastruttura digitale di questo paese ed è significativo che la banda larga in Italia possa diffondersi proprio grazie allo sport.” ha affermaton.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita