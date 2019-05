Google Play: app fake di Trezor ruba credenziali dei wallet di monete virtuali

Nel mese di maggio 2019 il valore del Bitcoin ha toccato nuovi vertici, superando le quotazioni più alte raggiunte a settembre 2018. Non sorprende quindi che i criminali informatici abbiano sfruttato questa crescita per tornaconti illeciti, insidiando gli utenti di criptovaluta con truffe di vario tipo e app dannose.

Secondo i ricercatori di ESET una di queste, chiamata Trezor Mobile Wallet, impersonava il popolare portafoglio di criptovalute Trezor e rimandava ad un'altra falsa app chiamata Coin Wallet; quest'ultima si presentava come strumento per permettere di creare wallet per varie criptovalute, mentre induceva i malcapitati a trasferire le monete virtuali nei wallet degli hacker, secondo il tipico schema del cosiddetto wallet address scams.



L'app fraudolenta è stata caricata su Google Play il 1 maggio 2019 con il nome dello sviluppatore "Trezor Inc." e ha ingannato diversi utenti grazie alla sua interfaccia attendibile e al fatto che compariva come secondo risultato più popolare nella ricerca di "Trezor" su Google Play, proprio dietro all'omonima app ufficiale.

A seguito della segnalazione di ESET, Google Play ha rimosso le app dannose e Trezor ha confermato che l'app falsa non rappresenta una minaccia diretta per i suoi utenti, pur esprimendo la preoccupazione che gli indirizzi email raccolti tramite app false come questa potrebbero in seguito essere utilizzati in modo errato nelle campagne di phishing.

