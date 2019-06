Xbox: in arrivo 60 nuovi titoli tra cui 34 in anteprima su Xbox Games Pass

Alla Conferenza E3 2019, Xbox ha presentato una vasta lineup di grandi titoli, con 60 attesissimi giochi, sia per console sia per PC, e ha offerto un primo assaggio sul futuro con "Project Scarlett" e "Halo Infinite" nel 2020. Capitanata da "Gears 5", il gioco di maggiore successo del 2019, e da 34 titoli disponibili su Xbox Game Pass a partire dal Day One, la Conferenza E3 2019 di Xbox ha annunciato 11 prime mondiali e un record di 14 giochi sviluppati da Xbox Game Studios, che includerà presto il leggendario studio Double Fine Productions.



"PSYCHONAUTS 2" (XBOX ONE E WINDOWS 10 PC, MAC, LINUX, PLAYSTATION 4) Razputin Aquato, acrobata addestrato e potente giovane sensitivo, ha realizzato il suo sogno di tutta la vita di unirsi all'organizzazione internazionale di spionaggio psichico conosciuta come Psychonauts! Ma queste super spie psichiche sono nei guai. Il loro capo non è più lo stesso da quando è stato rapito, e ancora peggio, una talpa si nasconde nel loro quartier generale. Raz deve usare i suoi poteri per fermare la talpa prima che eseguano il loro piano segreto - riportare in vita il malvagio criminale omicida, Maligula! "Psychonauts 2" sarà lanciato in tutto il mondo nel 2020.

"AGE OF EMPIRES: DEFINITIVE EDITION" (PC WINDOWS 10). "Age of Empires II: Definitive Edition" celebra il 20° anniversario di uno dei più popolari giochi di strategia di sempre, con una grafica 4K Ultra HD ancora più sorprendente, una nuova colonna sonora completamente rimasterizzata e un contenuto nuovo di zecca, "The Last Khans", con tre nuove campagne e quattro nuove civiltà. Cimentati in battaglia online per sfidare altri giocatori con 35 civiltà diverse nel tentativo di dominare il mondo in tutte le epoche. Scegli il tuo percorso verso la gloria grazie alla rimasterizzazione definitiva del titolo. "Age of Empires II: Definitive Edition" verrà rilasciato il prossimo autunno su PC Windows 10 e sarà disponibile sul Microsoft Store, Steam e Xbox Game Pass per PC.

"BATTLETOADS" (XBOX ONE). " Battletoads" è finalmente tornato! Rare e Dlala Studios portano il popolare brawler su Xbox con uno stile di animazione esclusivo, un'azione a scorrimento per muoversi all'impazzata e una tecnica di gioco particolarmente adatta ai team che lo rende perfetto per la modalità couch co-op. I giocatori assumono il controllo di Rash, Zitz e Pimple quando con passo pesante si avviano a combattere contro orde di nemici, scatenando un caos coreografico per sconfiggerli. Gli appassionati possono aspettare con impazienza un'avventura del tutto nuova, caratterizzata da ambienti selvaggi, personaggi indimenticabili e sfide di gioco sorprendenti, con un'enfasi particolare sul gioco cooperativo.

"BLAIR WITCH" (BLOOBER TEAM, XBOX GAME PASS). Dalle menti creative di Layers of Fear, acclamato dalla critica, scopri in prima persona il prezzo che la paura può rivestire nella mente in una storia originale basata sulla leggenda di Blair Witch. Il titolo in uscita è un gioco horror psicologico in prima persona che studia le tue reazioni al pericolo e allo stress. Le tue paure più oscure si risveglieranno il 30 agosto 2019.

"BLEEDING EDGE" (XBOX ONE AND WINDOWS 10 PC). Come un nuovissimo gioco di Ninja Theory, "Bleeding Edge" offre un'esperienza unica che combina il combattimento d'azione in terza persona con il multiplayer online. Il gioco di squadra 4x4 offre un sistema di combattimento veloce ma strategico che premia la tecnica, i tempi e il lavoro di squadra in vivaci arene cyberpunk. In "Bleeding Edge", ogni fighter può essere modificato per adattarsi ai singoli stili di gioco e sfruttare le sinergie di squadra. Il gioco è in sviluppo per Xbox One, Windows 10 PC e Xbox Game Pass come titolo Xbox Play Anywhere.

"BORDERLANDS 2: COMMANDER LILITH & THE FIGHT FOR SANCTUARY" (2K). Ritorno al pluripremiato shooter-looter "Borderlands 2" per un nuovo DLC della campagna che prepara il terreno per il prossimo "Borderlands 3." Sfida nuovi boss, esplora nuove aree, colleziona nuovi bottini e unisciti a Lilith e i Crimson Raiders per affrontare un malvagio nemico deciso a governare il pianeta. Aumenta istantaneamente il tuo livello per saltare a destra o insegui un aumento del limite di livello a 80! Gratis per il download fino all'8 luglio per tutti i possessori di "Borderlands: The Handsome Collection", ora disponibile con Xbox Game Pass.

"BORDERLANDS 3" (2K). Ritorna lo sparatutto originale, pieno di pistole e un'avventura completamente nuova alimentata dal caos! Esplora nuovi mondi e nemici come uno dei quattro nuovissimi Vault Hunters - i più grandi talenti nella ricerca del tesoro nelle Borderlands, ognuno con una vasta gamma di abilità e personalizzazione. Gioca da solo o unisciti agli amici per affrontare nemici folli, colleziona un sacco di bottini e salva la tua casa dai leader delle sette più spietate della galassia.

"CROSSFIREX" (FIRST TO CONSOLE ON XBOX ONE; XBOX GAME PASS). Crossfire, uno sparatutto in prima persona free-to-play e uno dei giochi per PC più giocati al mondo con 650 milioni di giocatori LTD, ha annunciato che arriverà su console per la prima volta su Xbox One nel 2020 come "CrossfireX", con contenuti completamente nuovi. Sviluppato dal team di Smilegate Entertainment a Seoul, Corea del Sud, i giocatori di Xbox possono aspettarsi una piattaforma ricca di esperienze tra cui una campagna single player sviluppata in collaborazione con Remedy Entertainment, battle royale, multiplayer competitivo e contenuti esclusivi per i membri del Xbox Game Pass.

"CYBERPUNK 2077" (CD PROJEKT RED). Un open-world, una action-adventure ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dal glamour e dall'altazione dei corpi. Impersonifichi i panni di V, un fuorilegge mercenario che cerca assiduamente un impianto unico nel suo genere che è la chiave dell'immortalità. Puoi personalizzare il cyberware, lo skillset e lo stile di gioco del tuo personaggio ed esplorare una vasta città in cui le scelte che fai modellano la storia e il mondo intorno a te.

"DRAGON BALL Z: KAKAROT" (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.). Rivivi la storia di Goku in "DRAGON BALL Z: KAKAROT!" Oltre alle battaglie epiche, sperimenta la vita nel mondo DRAGON BALL Z mentre combatti, peschi, mangi e allenati con Goku. Esplora le nuove aree e le avventure mentre avanzi nella storia e crea potenti legami con altri eroi dell'universo DRAGON BALL Z.

"DYING LIGHT 2" (TECHLAND). L'ultimo grande insediamento umano esiste all'interno di un mondo infestato da zombi che non perdona, immerso nel buio. Durante il giorno banditi, fazioni e sopravvissuti affamati vagano per le strade alla ricerca di rottami - o qualcuno a cui toglierli. Di notte l'infetto vaga libero, uscendo dal nascondiglio per depredare i vivi. L'eccezionale agilità e le brutali abilità di combattimento ti rendono un potente alleato e una merce preziosa. Sei in grado di fare cose che nessun altro potrebbe compiere ed entrare in luoghi in cui nessun altro potrebbe accedere. Con le tue abilità uniche hai il potere di essere il cambiamento all'interno di questa metropoli decadente.

"ELDEN RING" (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT INC.). Sviluppato da FromSoftware, Inc. e BANDAI NAMCO Entertainment Inc., "ELDEN RING" è un'avventura fantasy-RPG ambientata in un mondo creato da Hidetaka Miyazaki, inventore delle influenti serie di videogiochi" DARK SOULS ", e George R.R. Martin, autore della serie fantasy A Song of Ice and Fire. Il pericolo e la scoperta si nascondono dietro ogni angolo nel più grande gioco di FromSoftware realizzato fino ad oggi.

" FORZA HORIZON 4" LEGO SPEED CHAMPIONS EXPANSION (XBOX ONE E PC WINDOWS 10). " Forza Horizon 4" LEGO Speed Champions, la più recente espansione per il pluripremiato "Forza Horizon 4", invita i giocatori a immergersi nell'ultima creazione di LEGO Speed Champions che ha preso vita all'Horizon Festival. Esplora il mondo ispirato a LEGO, scopri le sfide da affrontare con i mattoncini, ad esempio costruire una casa di Master Builder quando il numero di LEGO aumenta, e affronta le gare con la sorprendente raccolta di nuove automobili LEGO Speed Champions, tra cui McLaren Senna, Ferrari F40 Competizione e 1967 Mini Cooper S Rally. "Forza Horizon 4" LEGO Speed Champions verrà lanciato in tutto il mondo per Xbox One e PC Windows 10 il 13 giugno 2019 come espansione di Xbox Play Anywhere e sarà disponibile con uno sconto del 10% per i membri di Xbox Game Pass.

"GEARS 5" (XBOX ONE E PC WINDOWS 10, STEAM). " Gears 5" è caratterizzato da cinque modalità elettrizzanti, tra cui Escape, una co-op mode a tre giocatori, con una squadra suicida che deve impegnarsi per sconfiggere eserciti di nemici. "Gears 5" verrà rilasciato il 10 settembre 2019 e sarà disponibile in early access per i membri di Xbox Game Pass Ultimate Plan e per i proprietari di "Gears 5 Ultimate Edition" il 6 settembre.

Prenota o gioca con Xbox Game Pass dal 16 settembre 2019 per ottenere The Terminator Dark Fate Character Pack, che aggiunge Terminator T-800 Endoskeleton e Sarah Connor dall'imminente film Terminator Dark Fate come personaggi multigiocatore.

"GEARS POP!" ( iOS, ANDROID ) "Gears Pop!" combina gli iconici personaggi della serie Gears con Funko Pop!, uno stile davvero divertente. In collaborazione con Funko (Nasdaq "FNKO"), il gioco è in fase di sviluppo, è ispirato alle miniature in vinile della collezione Gears of War ed è caratterizzato da una dose perfetta di caos mobile. Gli appassionati possono preregistrarsi ora in iOS e Android e attendere con impazienza il lancio che avverrà più avanti nel corso di quest'anno.

"HALO INFINITE" (PROJECT SCARLETT, XBOX ONE E PC WINDOWS 10). The Master Chief ritornerà nel 2020 quando "Halo Infinite" uscirà in tutto il mondo con Project Scarlett.

Il capitolo successivo del leggendario franchise Halo di 343 Industries invita i giocatori a unirsi al venerabile Master Chief in un'avventura completamente nuova che lo porta a scoprire i misteri che circondano l'apparizione del pilota e i desolati resti di un anello Halo. "Halo Infinite" si basa su Slipspace Engine, tecnologia di nuova generazione dello studio.

"LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA" (WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT). Gioca a tutti e nove i film della saga di Star Wars ™ in un nuovissimo videogioco LEGO diverso da qualsiasi altro. I giocatori sperimenteranno avventure piene di divertimento, umorismo stravagante e la libertà di immergersi completamente nell'universo LEGO Star Wars come mai prima d'ora. Con centinaia di personaggi e veicoli provenienti da tutta la galassia, potrai immergerti nei tuoi momenti di Star Wars preferiti in un modo completamente nuovo, arricchito dalla presenza del divertente brand LEGO che sicuramente delizierà i giocatori di tutte le età.

"MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR" " (XBOX ONE E PC WINDOWS 10). La prossima generazione di "Kittyhawk", il nostro franchise di più lunga durata, sarà disponibile su Windows 10 con Xbox Game Pass nel 2020 e per Xbox One in una data successiva. "Kittyhawk" è progettato in modo specifico per soddisfare gli appassionati della simulazione di volo grazie all'autenticità delle situazioni e ad ambienti visivi mozzafiato. Con il rinnovamento della nostra tecnologia, la stretta collaborazione con la community e la ricerca dei migliori partner del settore, intendiamo offrire un'esperienza di simulazione di volo assolutamente all'avanguardia.

" MINECRAFT DUNGEONS" (XBOX ONE E PC WINDOWS 10, NINTENDO SWITCH, PLAYSTATION 4). Un gioco di azione per un'avventura completamente nuova è nato nell'universo Minecraft e sarà disponibile su Xbox One, su PC Windows 10, per Nintendo Switch e per PlayStation 4. Creato nel classico stile dungeon crawler, "Minecraft Dungeons" guida i giocatori in una ricerca appassionante, ricca di nuovi personaggi e ambienti da scoprire, in modalità single player, multigiocatore co-op (fino a quattro giocatori) o anche in modalità couch co-op su Xbox One. Minecraft Dungeons sarà anche disponibile su Xbox Game Pass a partire dalla stessa data di lancio globale nella primavera del 2020.

"ORI AND THE WILL OF THE WISPS" (XBOX ONE E PC WINDOWS 10, STEAM). "Ori and the Will of the Wisps" è l'attesissimo sequel di "Ori and the Blind Forest", l'acclamato gioco di azione platform che vanta oltre 50 riconoscimenti e nomination, e verrà rilasciato l'11 febbraio 2020. Sviluppato da Xbox Game Studios e Moon Studios, il gioco sarà disponibile per l'acquisto su Xbox One, PC Windows 10 e Steam, e in anteprima dal Day One su Xbox Game Pass per PC e Console. Alla Conferenza E3 abbiamo presentato uno stile di gioco del tutto nuovo e mai visto prima e dato uno sguardo approfondito all'innovativo sistema di combattimento con Ori che sfida i nemici nel vasto ed esotico mondo del titolo.

"PHANTASY STAR ONLINE 2" (SEGA). Il più grande RPG online giapponese di F2P arriva per la prima volta in Nord America per Xbox One! "Phantasy Star Online 2" si impegna a costruire "ricerca senza fine". Campi randomizzati, Eventi di Interruzione e Aree Multiparty in cui possono giocare insieme fino a 12 giocatori non rendono mai la tua ricerca obsoleta con tante sorprese. Mantenendo il facile sistema di controllo del personaggio della serie, le azioni di combattimento più eleganti e personalizzabili sono abilitate per gli eroi ideali dei giocatori che hanno dato vita alla ricerca attraverso il rivoluzionario sistema di creazione del personaggio che consente la massima customizzazione.

"RPG TIME: THE LEGEND OF WRIGHT" (DESKWORKS). La scuola è finita! Incontraci in un'aula vuota per una grande avventura con un giovane aspirante sviluppatore di giochi e il suo GdR. Sarai sicuramente abbagliato dalle sue creazioni disegnate a mano mentre viaggi nel sorprendente e magico mondo dell'immaginazione! Dimentica i compiti! Vieni a giocare a "RPG Time: The Legend of Wright" con noi!

"SEA OF THIEVES" (XBOX ONE E PC WINDOWS 10). La crescita e l'evoluzione di "Sea of Thieves" continuano con la modalità on-demand "The Arena" e le missioni guidate dalla storia di "Tall Tales", incluse all'interno dell'Anniversary Update gratuito, il più grande aggiornamento di sempre. Come mostrato all'E3, i giocatori su Xbox One, PC Windows 10 e Xbox Game Pass possono aspettarsi un numero di modalità di gioco ancora maggiore e nuove narrazioni previste in futuro.

"SPIRITFARER" (THUNDER LOTUS, XBOX GAME PASS). Creatori di indie disegnati a mano sperimentano il ritorno di Thunder Lotus con la loro unica terza produzione: "Spiritfarer", un gioco di gestione che affronta il tema della morte. Impersonifica i panni Stella, il trasportatore di defunti. Costruisci una barca per esplorare il mondo, prenditi cura dei tuoi amici spiriti e infine rilasciali nell'aldilà. Coltiva, coltiva, pesca, raccogli, cucina e fai strada attraverso mari mistici, mentre impari come dire addio ai tuoi cari amici.

"STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER" (ELECTRONIC ARTS). L'Order 66 è stato eseguito. Come un giovane Padawan in fuga, hai tenuto a lungo le tue abilità nascoste per sopravvivere. Ora, devi riprenderle tutte. In un nuovo trailer di gioco lanciato al briefing di Xbox E3, trova il mondo per usare la Forza per esplorare il tuo ambiente, padroneggiare il combattimento con la spada laser e rimanere un passo avanti all'Impero.

"Wasteland 3" è un gioco di ruolo post-apocalittico di inXile Entertainment, ambientato nel perpetuo inverno nucleare del Colorado. I giocatori dovranno affrontare combattimenti tattici impegnativi, esplorare un mondo interattivo e impegnarsi in una storia profonda piena di decisioni etiche brutali. Crea e personalizza una squadra in modalità giocatore singolo o co-op, e se vai in armi da fuoco o cerchi di superare una situazione attraverso negoziati pacifici, le tue scelte significheranno la vita o la morte per coloro che cercano di sopravvivere in questo mondo duro e spietato. "WAY TO THE WOODS" (ONE PIXEL DOG). Un Cervo e un Cerbiatto devono imbarcarsi in un viaggio attraverso un mondo abbandonato dell'ignoto per tornare a casa. Un gioco di avventura in terza persona in solitario sviluppato da Anthony Tan, con musiche di Aivi & Surasshu, compositori per lo show Steven Universe. Svela il mistero di Cat Town, sfuggi a un branco di lupi e trova la tua luce per esplorare un mondo pieno di reliquie degli antichi dei: l'umanità.

"È davvero fantastico celebrare con i nostri incredibili fan e mostrare come stiamo realizzando la nostra visione per rendere fruibili i titoli in ogni luogo e con chi si preferisce,ha dichiarato"Con migliaia di giochi in fase di sviluppo, abbiamo posto la massima attenzione ai giocatori con i nostri titoli in anteprima dal Day One su Xbox Game Pass per console e PC, e con il game streaming, permettendo loro di giocare ai titoli preferiti, con i loro amici, dovunque si trovino".I giocatori su PC di tutto il mondo possono ora accedere alla Beta di Xbox Game Pass per PC attraverso la nuova App Xbox, disponibile da oggi su Windows 10.è sviluppato in modo specifico per i PC gamer e include un ampio catalogo di oltre 100 giochi per PC di alta qualità creati da 75 sviluppatori e publisher, tra cui i titoli PC più apprezzati dai giocatori, comeXbox ha annunciato anche il lancio di, un nuovo piano che combina l'accurato catalogo di giochi per console e PC con Xbox Live Gold. Xbox ha inoltre svelato un'ampia gamma di grandi titoli disponibili con Xbox Game Pass per Console a partire da oggi, tra cui "Metro Exodus", "Hollow Knight: Voidheart Edition" "Borderlands: The Handsome Collection" e "Batman: Arkham Knight".Nel Briefing di E3, Xbox ha anche presentato alcuni nuovi giochi Xbox Game Studios che saranno disponibili in anteprima dal Day One su Xbox Games Pass, tra cui "Gears 5", "Battletoads", "Bleeding Edge," "The Outer Worlds," e "Ori and the Will of the Wisps", e 25 giochi lanciati nell'ambito del programma ID@Xbox Xbox ha annunciato, che porterà il numero totale di studi di sviluppo sotto il cappello Xbox Game Studios a 15. Guidato dal veterano del settore Tim Schafer, l'aggiunta di questo studio altamente creativo rafforzerà l'impegno del team di Xbox nello sviluppo di contenuti originali con personaggi memorabili e storie inaspettate.Double Fine ha presentato il tanto atteso "Psychonauts 2" oggi sul palco di E3:Durante la conferenza, Xbox ha dimostrato il proprio impegno, scelta fondamentale per i giocatori che desiderano un dispositivo progettato, realizzato e ottimizzato per il gioco. Project Scarlett alzerà il livello delle console in termini di potenza, velocità e prestazioni, arrivando nella Holiday Season 2020 insieme a "Halo Infinite". Con un processore AMD progettato su misura, memoria GDDR6 ad ampia larghezza di banda e un'unità SSD di nuova generazione, Project Scarlett darà agli sviluppatori il potere di cui hanno bisogno per dare vita alle loro visioni creative. Migliaia di giochi provenienti da quattro generazioni di console gireranno al meglio su Project Scarlett.Oltre a offrire ai giocatori i titoli che desiderano su console e PC, Xbox offre alle persone la possibilità di giocare dove vogliono e con chi preferiscono, portando Xbox nel cloud. Xbox ha annunciato la possibilità di fare stream dei giochi dalla console, a partire da questo ottobre. Attraverso lo streaming da console, i giocatori avranno accesso alla loro libreria di giochi sudovunque si trovino, con la possibilità di fare streaming direttamente da una console Xbox One a un device mobile.L'Xbox E3 Briefing ha stabilito un passo importante per Project xCloud, dal momento che i partecipanti a questa edizione di E3 sono stati tra i primi al mondo a poter giocare a titoli Xbox One come, attraverso streaming su smartphone e tablet. Con Project xCloud, Xbox sta investendo per assicurare ai giocatori la scelta e la libertà di giocare ai titoli che desiderano, con gli amici che vogliono e dove preferiscono.In più, Xbox ha anche presentato l'Ispirato dal feedback dei fan, il nuovo controller è il più avanzato al mondo, progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più appassionati. Il Controller Elite Serie 2 rappresenta l'evoluzione del Controller Wireless Elite per Xbox, riprogettato per garantire prestazioni, personalizzazione e durabilità ottimali, e include 30 nuove feature avanzate, come levette a tensione regolabile, impugnatura in gomma, blocchi più brevi del grilletto e fino a 40 ore di durata della batteria ricaricabile. Il Controller Elite serie 2 verrà lanciato in 25 mercati il 4 novembre al prezzo diXbox include tutti i giocatori all'interno della propria visione, in primis con un'offerta di contenuti imperdibili, disponibili ovunque. Con migliaia di giochi attualmente in fase di sviluppo, Xbox ha offerto un primo sguardo dei 60 diversi titoli provenienti da tutto il mondo, con grandi nomi comeI fan di Xbox sono anche stati invitati ad avventurarsi nel mondo frenetico di, disponibile in prima istanza su Xbox One nel 2020 con contenuti speciali per i membri di Xbox Game Pass, e nel mondo a blocchi di "Minecraft Dungeons", disponibile per Xbox One e PC Windows 10, Nintendo Switch e PlayStation 4.La Conferenza E3 di Xbox si è anche contraddistinta dalla presentazione di oltre 30 giochi per PC, tra cui "Microsoft Flight Simulator", "Age of Empires II: Definitive Edition," e "Phoenix", disponibili in anteprima dal Day one su Xbox Game Pass per PC. Gli appassionati hanno acquisito familiarità con i nuovi mondi creati da Xbox Game Studios, come, e sono stati condotti in direzioni inaspettate con 25 nuovi e affascinanti titoli ID@Xbox. Tutti i titoli di imminente uscita Xbox Game Studios saranno disponibili a partire dal Day One su Xbox Game Pass.I giochi presentati durante la conferenza Xbox E3 includono:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita