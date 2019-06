E-commerce: cellulari e smartphone al top con oltre 6 milioni di ricerche

Numeri incoraggianti per il comparto degli acquisti sulwebnei primi mesi dell'anno: quasisu Trovaprezzi.it , il comparatore di prezzionline leaderin Italia.Con un totale dila classifica delle 10 categorie più ricercate tra gennaio e giugno:è in assoluto il prodotto più cliccato in questo primo avvio di anno. Al secondo posto,con quasicon il prodotto di punta. Sul podio anche lecon: lada 40" è il modello più cercato dagli italiani per le proprie serate in famiglia. Da notare che complessivamente le categorie per la climatizzazione e riscaldamento per la casa quotano per quasi tre milioni di ricerche, contendendo il secondo posto agli integratori.Italiani dunque appassionati di tecnologia, sport, casa e sempre più attenti alla forma fisica e alla salute.È quanto emerge dall'diche traccia un primo bilancio del 2019 offrendo un quadro chiaro delle intenzioni e delle abitudini di acquistoonlinedegli italiani.Con un valore complessivo di 31,5 miliardi di Euro,cresce sempre più velocemente ilmercato dell'e-commerce:i recenti dati diffusi a maggio da NetComm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, registrano unrispetto al 2018 e, quando superavano appena i 16,6 miliardi di euro.Sempre più sostanziale è poi il ruolo delmobileche pesa il 40% nel traffico totale negli acquisti sulweb(dati NetComm Forum2019).Trend ancora più marcato se si guarda alle: ilsul portale derivano infatti da, seguite dal 32% di ricerche provenienti dadesktope il 7% datablet.L'fornito da Trovaprezzi.itdice che neldei casi ha, con una prevalenza di uominisul totale degli utenti). Una buona fetta di traffico (sul totale) proviene inoltre dalla fascia più matura, con età compresaSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita