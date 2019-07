Epson presenta la stampante a sublimazione SureColor SC-F6300

Forte del successo ottenuto con il precedente modello SureColor SC-F6200, Epson ha presentato la

nuova stampante a sublimazione da 44 pollici SureColor SC-F6300

.

Sviluppata per aziende tessili, studi fotografici e produttori di articoli promozionali, SureColor SC-F6300 assicura una

maggiore produttività e riduce i tempi di inattività

grazie alla sua semplicità di installazione, al minor numero di interventi da parte dell'operatore e alla suite di software in bundle per gestire al meglio la stampa.

Tra i prodotti software forniti in bundle con SureColor SC-F6300 vi sono Epson Edge Print RIP, Epson Edge Dashboard Support (compresi i profili EMX) ed Epson LFP Accounting Tool. Queste soluzioni consentono di stampare in modo ancora più efficiente e di valutare con precisione i costi e la redditività. Le nuove funzionalità e i miglioramenti apportati alla stampante permettono di ridurre i costi complessivi di gestione. Grazie alla facilità di accesso da parte degli utenti e alla ridotta manutenzione della testina di stampa, spesso non è neanche necessario l'intervento di un tecnico. Una volta eseguita l'installazione, avviare la stampante è davvero semplice. In questo modo le aziende possono iniziare subito a stampare.

Disponibile come optional, l'unità di avvolgimento offerta da Epson assicura un maggiore controllo in fase di avvolgimento del supporto. Le caratteristiche avanzate dei componenti principali aumentano, inoltre, la durata nel tempo della stampante e il ritorno sull'investimento.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita