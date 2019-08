In arrivo la nuova serie Philip Monitors E1

MMD, partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, ha annunciato il lancio della. Sorprendenti dentro e fuori, questa nuova famiglia di monitor combina un design elegante e caratteristiche innovative per assicurare una fantastica user experience sia a casa sia al lavoro.Composta da 8 modelli, la linea Philips E1 offre agli utenti la possibilità di scegliere. Grazie alle caratteristiche innovative e super performanti, tra cui l'Adaptive Sync/AMD FreeSync, LowBlue Mode, tecnologia FlickerFree e connettività DisplayPort, i Philips E1 Line permettono un approccio più produttivo e soddisfacente per tutti i tipi di progetti, siano personali o professionali.Chic e eleganti, i monitor Philips E1 sono progettati per integrarsi perfettamente nelle case e nei luoghi di lavoro dal sapore contemporaneo. I modelli curvi (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA, 322E1C, 325E1C e 328E1CA) presentano, nonché una profonda curvatura 1500R per un'esperienza visiva più coinvolgente. Questi monitor includono anche un comodo supporto che non solo è bello da vedere ma permette anche una gestione dei cavi integrata e senza problemi per mantenere in ordine le aree di lavoro. I modelli a schermo piatto (245E1S e 275E1S) presentano invece la tecnologia IPS LED con un angolo visuale estremamente ampio e immagini nitide con colori accurati.I modelli dotati dioffrono una risoluzione migliorata per un'eccezionale e realistica qualità delle immagini, mentre i modelli dotati di Quad HD (245E1S, 275E1S e 325E1C) offrono immagini CrystalClear ad alte prestazioni che sembrano saltare fuori dallo schermo, mentre il modello dotato della tecnologia UltraClear 4K UHD (328E1CA) garantisce un'impareggiabile precisione, ideale per chi lavora con CAD, grafica 3D e qualsiasi tipo di lavoro in cui i dettagli fanno davvero la differenza.Diversi modelli (245E1S, 325E1C e 328E1CA) presentano ancheper uno spettro di colori più ampio e un rendering più realistico, mentre l'intera linea E1 offre neri ricchi e profondi, grazie allo SmartContrast. Tutti i modelli sono caratterizzati dall'azione fluida e impeccabile della tecnologia Adaptive Sync/AMD FreeSync e dalla nuova modalità di gioco SmartImage, che innova ulteriormente l'esperienza di gioco Philips, con OSD ad accesso rapido appositamente progettato per migliorare l'esperienza di gioco.A casa o al lavoro, gli utenti di oggi sono versatili e abili nel multi-tasking, che è un altro motivo per amare la linea E1 Philips. Progettati per soddisfare i più recenti standard di connettività,. A seconda del modello, queste funzionalità includono VGA, HDMI, connettività DisplayPort, altoparlanti stereo integrati per contenuti multimediali e altro ancora. Con così tanto da offrire agli utenti, i monitor Philips E1 includono anche soluzioni per garantire un comfort ottimale anche dopo lunghe ore di utilizzo. La modalità LowBlue riduce la dannosa luce blu ad onde corte, la tecnologia FlickerFree regola la luminosità e rimuove ogni fastidioso sfarfallio per un'esperienza di visione più confortevole e piacevole, mentre il supporto regolabile può essere inclinato di -5°/20° esattamente come desiderato, riducendo così tensione al collo e alla schiena.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita