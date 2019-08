Bitdefender: hacker possono sottrarre dati dai computer con processori Intel

ha scoperto una nuova vulnerabilità di sicurezza che interessa tutteche sfruttano la tecnica di esecuzione speculativa, consentendo agli hacker di accedere a password, token, conversazioni private, file crittografati e altri dati sensibili degli utenti, sia di tipo privato che professionale. Sono interessati tutti i computer basati sui processori Intel più recenti che sfruttano l’esecuzione speculativa eLa vulnerabilità, scoperta meno di tre mesi dopo l’ultimo bollettino di sicurezza mondiale riguardante i processori Intel, apre la strada ad un attacco laterale che fornisce all'aggressore un metodo per accedere a tutte le informazioni contenute nella memoria del kernel del sistema operativo. L’attacco aggira tutte le misure di sicurezza note implementate dopo la scoperta di“I criminali a conoscenza di questi attacchi avrebbero il potere di individuare le informazioni più vitali e meglio protette sia di aziende che di privati in tutto il mondo, e la relativa facoltà di rubare, ricattare, sabotare e spiare” ha affermato Gavin Hill, Vice President, Datacenter and Network Security Products di Bitdefender. “La ricerca svolta su questi attacchi è all'avanguardia in quanto arriva alle radici stesse del funzionamento delle CPU moderne e richiede una conoscenza approfondita dei meccanismi e dei componenti interni della CPU, del sistema operativo e degli attacchi laterali che sfruttano l’esecuzione speculativa in generale”.Questo attacco laterale sfrutta l’esecuzione speculativa, una funzionalità che cerca di velocizzare la CPU educandola a prevedere le istruzioni successive. L’esecuzione speculativa. Questo attacco combina l’esecuzione speculativa di informazioni di Intel e l'uso di una specifica istruzione da parte dei sistemi operativi Windows all'interno di quello che è noto come gadget.Bitdefender ha collaborato con Intel per più di un anno sulla divulgazione al pubblico di questo attacco. È possibile che un aggressore a conoscenza della vulnerabilitàMicrosoft, e gli altri partner dell’ecosistema, continuano a effettuare valutazioni, rilasciando patch laddove necessario.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita