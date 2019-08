CRG50, il nuovo monitor curvo per il gaming di Samsung

Samsung ha annunciato

il lancio europeo del monitor

da 27 pollici, presentato lo scorso giugno all’E3 2019 a Los Angeles. Il nuovo arrivato include funzionalità innovative, tra cui una

e la compatibilità con

Il monitor garantisce anche la massima flessibilità per il multitasking grazie alla funzionalità PBP (Picture-by-Picture) che consente la visualizzazione di due sorgenti video sullo stesso schermo. CRG90 è dotato di una porta HDMI, due Display Port, USB 3.0 e opzioni di connettività per le cuffie ed è anche disponibile con un supporto di minori dimensioni per garantire praticità e flessibilità nella postazione di ogni gamer.

Il monitor CRG50 da 27 pollici offre una curvatura 1500R e una frequenza di aggiornamento estremamente elevata grazie alla tecnologiaa 240 Hz, consentendo l'eliminazione dei ritardi e garantendo la massima fluidità delle immagini per un'esperienza mai vissuta prima. Il nuovo modello è stato certificato da NVIDIA come in grado di soddisfare le prestazioni e i requisiti di qualità delle immagini per la compatibilità con G-SYNC e offre sessioni di gioco a bassa latenza e senza rallentamenti, il tutto con una risoluzione Full HD (1920×1080).Questo nuovo monitorgrazie a un rapporto di contrasto di 3000:1, che consente di cogliere anche i più piccoli dettagli. Inoltre, è possibile scegliere le impostazioni di gioco più adatte tra le opzioni preconfigurate per i diversi generi di videogames con un menu digitale sullo schermo e, per una personalizzazione più avanzata, creare fino a tre diversi profili del display per passare facilmente da uno all'altro.La gamma di display curvi pensati per il gaming non può essere completa senza il modello CRG90 da 49 pollici, in grado di offrire dettagli e colori senza precedenti grazie a uno schermo Super Ultra-Wide ad alta risoluzione con proporzioni di 32:9, una curvatura 1800R e HDR1000. Il(5120×1440) sfrutta la rivoluzionaria tecnologia Quantum Dot di Samsung per una gamma colori eccezionalmente ampia e una riproduzione accurata dei colori, garantendo il massimo livello di realismo per ogni gioco. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un tempo di risposta di 4 ms, il monitor CRG90 ottimizza la velocità di elaborazione delle immagini eliminando la sfocatura degli elementi in movimento.Progettato per un'esperienza di gioco da pro-gamer, CRG90, che garantisce una grafica estremamente fluida eliminando ogni lag e riducendo al minimo i disturbi delle immagini per arricchire l'esperienza di gioco degli appassionati.