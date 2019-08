LG: in arrivo i proiettori 4K

LG presenta per la prima volta in Europa, a, la nuova gamma di, sviluppata per soddisfare la crescente domanda di soluzioni versatili e intelligenti per l'home cinema. In grado di proiettare immagini straordinariamente nitide e di grandi dimensioni, il primo, con tecnologia a “tiro corto”, (“Ultra Short Throw” UST) (il modello HU85L) e il(il modello HU70L) saranno disponibili in Europa a partire dal prossimo mese.Grazie alle innovative tecnologiedi LG, entrambe i proiettori 4K Ultra HD offrono eccellenti esperienze visive con un'incredibile precisione cromatica. La nuova tecnologia aiuta questi modelli a riprodurre immagini più chiare e nitide rispetto ai tradizionali proiettori DLP (Digital Light Processing) eliminando gli artefatti visivi come l'effetto arcobaleno, il clouding e la distorsione del colore che possono alterare le immagini.Ilutilizza un sistema laser a tre canali per generare colori con singole sorgenti di luce laser rossa e blu con verdi creati dall'esclusiva tecnologia laser Wheel-less di LG e un'altra sorgente di luce blu. Questa configurazione unica si traduce in colori incredibilmente accurati, coprendo il 97% dello spazio colore del DCI-P3 e fino a 12-bit di elaborazione del colore per immagini incredibilmente dettagliate e vivide fino ad una luminosità pari a 2.700 ANSI lumen. Grazie alla tecnologia UST, il proiettore LG HU85L può essere posizionato a soli 5,6 centimetri dalla parete per proiettare un'immagine diagonale da 90 pollici o posizionato a 18 centimetri di distanza per riprodurre un’immagine fino a 120 pollici.Il, dal design più compatto, offre un'esperienza di home theater avvolgente con un'immagine intensa e ricca fino a una diagonale di 140 pollici e una luminosità di 1500 ANSI lumen che copre il 92% dello spazio colore del DCI-P3. Il proiettore impiega quattro LED per generare i colori rosso, verde e blu, con l'aggiunta del quarto LED che aumenta la luminosità, il contrasto e la generazione di colori più vivaci con tonalità più sfumate (rispetto ai proiettori a LED convenzionali) regolando dinamicamente i livelli di verde."I nostri nuovi proiettori 4K sono così versatili da poter essere utilizzati sia a casa che in ufficio",. "Dotati di tecnologie innovative che migliorano la qualità delle immagini e la praticità d'uso dell’utente, LG ridefinisce il moderno proiettore spingendo la tecnologia sempre più oltre ogni confine".Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita