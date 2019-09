Una nuova ricerca

della

Cass Business School

di Londra ha scoperto che

icona che indica la percentuale rimanente di autonomia della batteria sui nostri cellulari deforma la nostra percezione del tempo e dello spazio

e che il

fatto di mantenere il cellulare sempre carico o meno

ci

dice

(e dice agli altri)

chi siamo.



Lo studio, fatt

o su pendolari di Londra

, ha evidenziato che i partecipanti interpretavano il loro tragitto giornaliero in funzione del tempo e della distanza fra i luoghi che gli avrebbero permesso di ricaricare il proprio cellulare.



Il

Dott.

Thomas Robinson

,

docente di marketing alla

Cass Business School

e

principale autore dello studio ha affermato che:

"La gente non pensa più in termini di chilometraggio (10 chilometri da qui) o di fermate (10 fermate di metropolitana). Pensa in termini di percentuale di batteria rimanente sul cellulare (resta il 50%)"

.



"

Durante i colloqui, i partecipanti

hanno sottolineato come una carica completa della batteria li facesse sentire bene e come se potessero andare ovunque e fare qualunque cosa

.

Mentre il fatto che restasse meno della metà della carica suscitava emozioni di profonda ansia e disagio

"

, ha dichiarato il ricercatore.



Uno dei partecipanti

arco della giornata:

"Piena voleva dire

"

Sì, grande, pronti per affrontare la giornata

"

; 50% voleva dire

"

Oddio, farei meglio a togliere l

'

aggiornamento delle applicazioni in background

...

"

Poi al 30%

"

Adesso non potrò più divertirmi

"

"

, ha affermato il partecipante.



Visto che i telefoni cellulari sono diventati molto di più che semplici mezzi

di comunicazione

-

sono mappe, portafogli digitali, sistemi di intrattenimento, diari, banche,

contapassi e misurapressione, ecc.

-

le icone di percentuale della batteria sono al centro

dei nostri comportamenti sociali e di consumo.



I cellulari ci dicono chi siamo.

La

ricarica

della batteria del proprio cellulare influenza l

'

attività giornaliera delle persone

-

dal far

e

in modo di poter ricaricare il telefono vicino al letto, a decidere dove andare a fare spese in funzione della possibilità di attaccare il caricabatterie.



Lo studio suggerisce inoltre che questa dipendenza significa che le persone ormai

.



I partecipanti che monitorano la carica di batteria e fanno in modo di mantenere un buon livello di carica si autodefiniscono

"

maniaci del controllo

"

,

"

pignoli

"

,

"

programmatori

"

,

"

un po

'

ossessivo-compulsivi

"

.



Chi lascia regolarmente che la batteria del proprio telefono si scarichi viene definito

"

dannatamente frustrante

"

,

"

disorganizzato

"

,

"

sconsiderato

"

.



"Abbiamo notato che le persone che lasciano scaricare il telefono vengono viste dagli altri

come sfasate rispetto alla norma sociale di restare connessi e pertanto incapaci di essere membri competenti della società

"

, ha dichiarato il

Dott. Robinson

.

"Il nesso che ci lega ai nostri cellulari è talmente stretto che la nostra incapacità

di

gestire efficacemente la carica della batteria diventa sinonimo d'incapacità

di

gestire la propria vita."

