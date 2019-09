In consegna la nuova versione dell’iPad

Il nuovo iPad di settima generazione è in consegna e sarà disponibile negli store più avanti nel corso della settimana.



A partire da €389, offre un’area di visualizzazione superiore e un’innovativa esperienza utente con iPadOS, e supporta la Smart Keyboard di dimensioni regolari

.

L’iPad più popolare e accessibile racchiude ancora più valore, con un meraviglioso display Retina da 10,2" e le più recenti innovazioni, fra cui il supporto per Apple Pencil

, il veloce chip A10 Fusion, fotocamere e sensori evoluti, portatilità e connettività esclusive, facilità d’uso e un’eccellente autonomia della batteria.

iPadOS è disponibile da oggi come aggiornamento software gratuito per iPad Air 2 e successivi, tutti i modelli di iPad Pro, iPad di quinta generazione e successivi e iPad mini 4 e successivi. Il nuovo iPad di settima generazione è disponibile in argento, grigio siderale e oro nei modelli da 32GB e 128GB. iPad è disponibile su apple.com, tramite l'app Apple Store e presso gli Apple Store; è inoltre disponibile presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori. Il nuovo iPad può essere ordinato su apple.com e tramite l'app Apple Store negli Stati Uniti e oltre 25 Paesi e aree geografiche. Le spedizioni inizieranno mercoledì 25 settembre; iPad sarà disponibile negli store più avanti nel corso della settimana. iPadOS è di serie sul nuovo iPad di settima generazione ed è disponibile come aggiornamento software gratuito per iPad Air 2 e successivi, tutti i modelli di iPad Pro, iPad di quinta generazione e successivi e iPad mini 4 e successivi. La Smart Keyboard è una tastiera di dimensioni regolari che si collega all'iPad da 10,2" tramite lo Smart Connector. Può essere acquistata con layout per oltre 30 lingue, inclusi cinese semplificato, francese, tedesco, giapponese e spagnolo. Le Smart Cover in poliuretano per iPad sono disponibili nei colori antracite, bianco, rosa sabbia e blu Alaska.