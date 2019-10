Bolzano diventa capitale del Free Software, in mille da tutta Europa per SFScon 2019

Torna a Bolzano il più grande evento italiano dedicato al Free Software: la 19° edizione della SFScon, la conferenza internazionale che promuove l'uso del software libero come strumento per generare innovazione e condivisione. Appuntamento venerdì 15 e sabato 16 novembre a NOI Techpark, il distretto dell'innovazione altoatesino, dove si riuniranno oltre mille partecipanti da tutta Europa, tra sviluppatori, programmatori, aziende, studenti e decisori pubblici, per condividere le migliori pratiche in materia IT e per conoscere le ultime novità del settore. Parallelamente, correranno sessioni di networking tra le imprese e il NOI Hackathon SFScon Edition: una maratona digitale che metterà a confronto sviluppatori e creativi per far crescere nuove idee.

SFScon, ogni anno sempre più seguito, riunirà più di 100 talk divisi in sei tracks tematici, dedicati a: "Open Data Hub, Analytics & Artificial Intelligence", "DevOps & Cyber Security", "IoT & Robotics", "Contributing to FLOSS & OW2", "Open Data Hub & Smart Cities" e "Cultural Change", a cui si affiancheranno track dedicate alle tematiche dell'Agile Open Innovation e della Free Software Foundation Europe community (FSFE). In 15 minuti di tempo, ogni relatore esporrà progetti e studi, offrendo spunti di riflessione concreti sulla tematica in oggetto e rispondendo alle domande del pubblico. E subito dopo i primi keynote speaker della nuova edizione, Linux User Group Bolzano assegnerà il "South Tyrol Free Software Award" (SFSaward): un riconoscimento che premia la persona che più ha contribuito alla diffusione della cultura del Free Software in provincia di Bolzano.

Ad aprire l'edizione 2019 sarà uno dei massimi esperti in Europa di Free Software:

Senior Manager Open Source Software per Siemens. A lui il compito di introdurre la tematica dei due giorni, ovvero: come utilizzare il software libero per rimanere competitivi (in azienda, ma non solo), facendo fronte alla sempre maggiore complessità dei sistemi. Sistemi che, oltre che articolati, sono spesso vulnerabili rappresentando così un rischio concreto per la privacy degli internauti. Argomento che sarà affrontato, sempre nella prima giornata della conferenza, da

, meglio noto come

(genio sfortunato della matematica nella Francia dell'Ottocento), l'hacker bianco che aveva denunciato le falle di Rousseau. Lo studente 28enne di Portogruaro (Venezia) è considerato uno dei massimi esperti di vulnerabilità della rete, tema sempre più scottante e di difficile risoluzione.

I dati sono il più grande tesoro della modernità e diventano essenziali tanto per le singole aziende quanto per le intere comunità. Per questo, grande attenzione sarà dedicata all'esecuzione di progetti e iniziative che, proprio grazie al Free Software, consentono di rendere più efficienti attività e servizi. Si discuterà quindi di Smart City e Smart Tourism, di Chatbot e mobilità integrata, di Industria 4.0 e coesione sociale. Non solo, nel corso della due giorni saranno presentati due studi condotti in Alto Adige nell'ambito del Free Software Lab Observatory di NOI Techpark per misurare quanto e come le aziende locali stanno utilizzando i propri database ("DataBase Management Systems in Provincia di Bolzano", a cura della Libera Università di Bolzano) e come si stanno attrezzando rispetto all'Internet of Things ("The IoT business and research community in South Tyrol", a cura di NOI Spa, Fraunhofer Italia e Gruppo FOS). In materia di IoT & Robotics meriteranno inoltre un'attenzione particolare il progetto FESR Beacon Südtirol – Alto Adige finalizzato all'installazione in provincia di 3.500 sensori Beacon per favorire il continuo sviluppo dell'IoT e delle tecnologie ICT in Alto Adige, e Pepper, il robot sociale che accoglie gli ospiti di NOI Techpark, dimostrando concretamente cosa vuol dire interagire con parole e gesti con un dispositivo IoT.

Parallelamente alla più grande conferenza sul Software Libero, si svolge NOI Hackathon SFScon Edition: 24 ore di full immersion nel mondo IT durante le quali, team composti da sviluppatori, designer, esperti di dati, imprenditori e appassionati di tecnologia lavoreranno per sviluppare nuovi progetti Open Data e Open Source, promuovendo la cultura dell'innovazione. I progetti saranno giudicati da una giuria di esperti e solo i migliori potranno aggiudicarsi i premi in palio, tra cui un viaggio a San Francisco, patria della Silicon Valley e casa degli innovatori di tutto il mondo, e la partecipazione al DEV di Daho.am a Monaco.

