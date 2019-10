Amazon Music HD

ha annunciato il lancio di, un'esperienza sonora immersiva che sfrutta la tecnologia audio spaziale "object-based" di Sony.Sin dalla presentazione del concept al CES 2019, 360 Reality Audio di Sony ha destato grande interesse ed entusiasmo tra partner del settore e artisti, impazienti di sperimentarne la potenza. Mappando le varie fonti sonore, quali voci, coro e strumenti, con le informazioni sulla posizione e collocandole all'interno di uno spazio sferico, la tecnologia audio spaziale "object-based" consente agli artisti e a chi produce musica di creare un'esperienza di ascolto musicale a 360°. Ascoltando i contenuti prodotti con il formato 360 Reality Audio,Sony sta lavorando con le maggiori etichette discograficheLive Nation, i servizi di distribuzione musicale e altre società operanti nel settore della musica per sviluppare la tecnologia necessaria a realizzare un ecosistema musicale incentrato su 360 Reality Audio, con cui creare, distribuire e riprodurre contenuti musicali.Sony renderà, inoltre, disponibili, in collaborazione con il Fraunhofer IIS, istituto che fa parte della più grande organizzazione europea per la ricerca applicata. L'impegno di Sony è volto a promuovere questa nuova esperienza musicale tra compositori, artisti e amanti della musica, con lo scopo di dare vita a un mondo di intrattenimento musicale del tutto nuovo.Sony sta anche lavorando con Napster allo sviluppo dello streaming 360 Reality Audio, così da ampliare la scelta dei service provider.Nelle prossime settimane sarà quindi possibile, ma è già in programma l'aggiunta di altri contenuti musicali da parte di Sony Music Entertainment, Universal Music Group e Warner Music Group. Tra i 1.000 brani offerti spiccano artisti contemporanei accanto a figure classiche del panorama musicale. Inoltre, grazie alla partnership con alcuni teatri e club di Live Nation, il servizio offrirà più di 100 brani registrati "live" ai concerti di artisti quali CHARLI XCX e Kodaline.Al lancio del servizio, sarà possibile ascoltare il formato 360 Reality Audio. 360 Reality Audio infatti è fruibile con le cuffie della maggior parte dei produttori, collegate a uno smartphone, su cui sia stata installata la app di uno dei servizi di streaming aderenti. I provider a offrire il servizio saranno inizialmente Deezer, nugs.net e TIDAL.Inoltre, gli utenti potranno godere di un avvolgente campo sonoro personalizzato, perfettamente ottimizzato per ogni singolo ascoltatore, utilizzando alcuni modelli di cuffie prodotte da Sony e l'app. L'app analizza le caratteristiche uditive dell'ascoltatore, sfruttando un esclusivo algoritmo di Sony applicato alle immagini delle dimensioni dell'orecchio fotografate tramite smartphone.La riproduzione del formato 360 Reality Audiorichiede un sistema di più speaker con lo specifico decoder e la tecnologia di elaborazione del segnale di Sony. I brani compatibili possono essere riprodotti da. Sony sta inoltre collaborando con provider di piattaforme e di chipset per rendere 360 Reality Audio utilizzabile in futuro su una vasta gamma di dispositivi dotati di connessione a Internet come:Sony sta collaborando inoltre conper ampliare il catalogo dei contenuti compatibili con il formato 360 Reality Audio nel 2020. Inoltre, sta lavorando con studi di produzione per preparare un ambiente di creazione dei contenuti. Gli studi che al momento hanno aderito all'iniziativa sono Battery Studios, Chiller Sound e Live Nation Content Studio negli Stati Uniti e The Crypt Studio nel Regno Unito, ma l'elenco è destinato ad allungarsi nel tempo.