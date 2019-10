A Lucca Comics & Games i top player internazionali degli eSports

Sono attesi a Lucca Comics & Games i Top-player della scena mondiale, pronti a sfidarsi nella– la suggestiva chiesa medievale di San Romano – che in occasione della kermesse lucchese si trasformerà nel cuore pulsante degli esport per 5 emozionanti giorni all’insegna del gaming competitivo. Glidi ESL dunque, approdano nuovamente nella città Toscana, con finali internazionali, panel e tornei in esclusiva all’interno di una location unica e invidiata in ogni altra parte del mondo. Presentatore della manifestazione sarà John "JoRoSaR" Sargent, Host e Caster di riferimento del panorama internazionale e volto noto degli eventi ESL.un nuovo evento di rilevanza internazionale farà il suo esordio all’interno del panorama esport italiano: la neonata, infatti, avrà la sua prima finale atrascinata dalla telecronaca di Sarengo, Slimo e Deugemo.Dalla fase dei “Playoff Online” - a cui hanno partecipato 8 squadre dei principali campionati ESL nazionali - si sono qualificati 3 team: Euronics Gaming (GER), Devils.one (POL) e Defusekids (BEL), che si confronteranno con ialla finale grazie alla vittoria degli ESL Vodafone Championship, perAl termine degli incontri si terranno degli showmatch con Paolocannone e il Team MOBA ROG che, insieme ad alcuni rappresentanti dei Samsung Morning Stars, coinvolgeranno il pubblico facendoli giocare sul palco., riflettori accesi sul mondo Mobile, con il, Torneo ad invito di Brawl Stars, videogioco d’azione freemium multigiocatore pubblicato da Supercell, per mettere l’esperienza del 5G a disposizione dei player, che avranno la possibilità di utilizzare ildi Xiaomi, il primo smartphone 5G ufficialmente venduto sul mercato italiano. Durante le fasi finali, ESL ha invitato a partecipare i migliori giocatori della scena italiana che si sfideranno in appassionanti partite con il commento di due top influencer, Grax e Nemos, e l’analisi di Yggdrasil che a fine torneo inviteranno il pubblico a giocare sul palco insieme a loro., i migliori player internazionali si sfideranno all’evento live dellaper le finali dello, prima tappa dei tornei internazionali di Quake. Il campionato, presentato da Punka, AKirA e HAL, è composto di fasi online e fasi dal vivo, partite con ilper concludersi ai, e inframmezzate da grandi tornei LIVE sui palchi ESL, la cui tappa italiana andrà in scena proprio a Lucca e assegnerà ai vincitori un montepremi diA competere nei vari Stage saranno 24 giocatori, tra loro anche il campione mondiale Marcel "k1llsen" Paul e il rappresentante italiano, Marco “Vengeur” Ragusa.All’interno della Cattedrale si terranno anche Panel ed altri appuntamenti, tra cui l’incontro dedicato a, in cui un membro dello Studio “Infinity Ward” racconterà il grande lavoro tecnico e creativo del team dietro a uno dei titoli più attesi dell’anno. Il 1 novembre, inoltre, sarà possibile assistere live alla cerimonia d’apertura della Blizzcon 2019 – l’annuale convention Blizzard di presentazione dei giochi - presentata e commentata da Marco Merrino.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita