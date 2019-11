Giuseppe Pignari nominato Cyber Security Officer (CSO) di Huawei Italia

Giuseppe Pignari è stato nominato Cyber Security Officer (CSO) di Huawei Italia.

Nel suo nuovo ruolo, Pignari avrà la responsabilità di supportare l’azienda nel suo impegno a collaborare apertamente con organismi regolatori, clienti e organizzazioni del settore ICT per sviluppare un approccio comune alla cybersecurity e per realizzare in modo congiunto la sicurezza delle reti.





“In continuità con i valori che ci hanno sempre contraddistinto, tra cui l’innovazione tecnologica e l’attenzione alla privacy e alla sicurezza, continueremo ad ascoltare e accogliere le richieste da parte dei nostri clienti e partner, sviluppando prodotti, sistemi e servizi in grado di rispondere alle necessità di un contesto tecnologico, sociale e regolamentare in continua evoluzione”, ha dichiarato Pignari.

“Nell’elaborazione di un quadro condiviso di sicurezza nazionale, auspichiamo la diffusione di procedure di monitoraggio e valutazione dei rischi basate su studi e analisi dei fatti concreti, che mirino a definire standard di sicurezza più elevati e omogenei per tutti i fornitori di reti 5G. Un tale approccio consentirà all’intero ecosistema di affrontare con successo le sfide globali nel campo della sicurezza informatica”, ha aggiunto il nuovo CSO di Huawei Italia.





Dopo la laurea in ingegneria delle telecomunicazioni conseguita presso il Politecnico di Torino, nel 1989 Giuseppe Pignari entra in Telecom Italia dove, presso il Centro Studi e Laboratori e Telecomunicazioni, si occupa di architetture per le reti di trasporto e di standardizzazione di nuove tecnologie quali SDH, ATM e DWDM. In seguito, nel 1998, lavora come Responsabile Ingegneria delle Reti di Trasporto in Omnitel, per poi spostarsi in Vodafone Italia dove ricopre incarichi di responsabilità crescente in ambito di sviluppo e ingegneria della rete. Il 2010 vede l’ingresso di Pignari in Huawei come Chief Technology Officer dell’Account Team dedicato a Vodafone; in questo ambito ricopre diversi ruoli fino ad essere Head of Technology & Security.

