Twitter lancia “Topics”, per seguire gli argomenti di proprio interesse

Per rendere l’esperienza sulla piattaforma più fruibile e immediata, Twitter ha lanciato ufficialmente

”,

​

la

​

nuova funzionalità che consentirà di seguire con un solo tocco le conversazioni migliori sulla base dei temi scelti dalle persone,

nella stessa maniera di come avviene per seguire gli account.



I suggerimenti per ogni argomento appariranno nella timeline e nella ricerca a seconda delle ricerche più frequenti e di quello che già viene seguito su Twitter.



Quando si decide di seguire un argomento - che si tratti di un brand, di sport o di celebrità - appariranno i tweet più coerenti con la ricerca pubblicati da esperti, appassionati o semplicemente da persone che parlano abitualmente di quel determinato tema su Twitter.



Prima spettava alle persone cercare il modo migliore per non perdere gli aggiornamenti su uno specifico tema, ricercando e seguendo determinati account oppure guardando nella sezione Explore le ultime novità. Ora sarà finalmente possibile leggere i tweet più interessanti e rilevanti senza sforzo e in maniera più immediata: sarà la conversazione stessa ad apparire spontaneamente alle persone.



Nei prossimi mesi sarà possibile trovare questi suggerimenti nella timeline e nel motore di ricerca della piattaforma e, dopo varie ricerche, i suggerimenti dei temi da parte di Twitter saranno ancora più accurati e rilevanti.

