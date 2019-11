In arrivo il nuovo monitor curvo Philips 439P9H SuperWide con USB-C

MMD, azienda licenziatario dei monitor a marchio, ha annunciato il lancio del display LCD curvo SuperWideDotato di uno spazio di lavoro lussuosamente ampio e di una straordinaria tecnologia DisplayHDR 400, questo monitor è ricco di funzioni che migliorano la produttività come, una webcam pop-up Windows HelloTMe uno switch MultiClient KVM integrato, assieme a numerose funzioni che migliorano comfort, progettate per offrire un'esperienza piacevole a 360 gradi.Con un ampio formato SuperWide 32:10 e una risoluzione di 3840 x 1200, questo modello, risparmiando tempo e spazio, riducendo al contempo l'ingombro dei cavi.La curvatura 1800 r è progettata per espandere il campo visivo dell'utente, ridurre la distorsione ed essere compresa nella loro zona di visione periferica, fornendo così u, generando allo stesso tempo un effetto coinvolgente e leggermente immersivo che offre l'ulteriore vantaggio di migliorare la concentrazione.Dotato della tecnologia MultiView e di uno switch MultiClient KVM integrato, il Philipsconsente una doppia connessione e visualizzazione attiva, consentendo agli utenti di eseguire più attività contemporaneamente attraverso più dispositivi.Inoltre, il DisplayHDR 400 certificato VESA offre luminosità, colori e contrasto straordinari per un'esperienza visiva davvero stimolante. E per gli appassionati del gaming, la tecnologia Adaptive-Sync offre un gameplay deliziosamente fluido, veloce e privo di artefatti.Dotato di, questo monitor inoltre offre agli utenti una vasta gamma di comode funzionalità, il tutto grazie ad un connettore USB-C sottile e reversibile.Periferiche comepossono essere collegate direttamente alla docking station del monitor, mentre un notebook può essere collegato al monitor per visualizzare video in alta risoluzione, avviare un trasferimento di dati superveloce e usufruire della ricarica.Philipsè poi dotato di una moltitudine di funzioni che migliorano il comfort. La, la modalità EasyRead offre una piacevole esperienza di lettura simile alla carta, una webcam pop-up Windows Hellocon tecnologia di riconoscimento facciale fornisce l'accesso sicuro, e lo stand orientabile, inclinabile, regolabile in altezza, assieme al supporto VESA, garantiscono una posizione visiva confortevole.Il monitor Philipssarà disponibile daad un prezzo consigliato di 979 €.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita