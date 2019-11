Fabio Buccigrossi alla guida di ESET Italia

ESET ha annunciato la nomina di Fabio Buccigrossi a Country Manager Italia di ESET.



Buccigrossi ha l'obiettivo di allargare la presenza di ESET in Italia, implementando nuove strategie commerciali per ampliare il business e indirizzare il mercato delle imprese di medie e grandi dimensioni. Ha inoltre il compito di strutturare le attività di canale, creando nuove partnership con i distributori più qualificati, con l'intento di essere vicini sia ai partner sia agli utenti finali e rispondere prontamente alle nuove sfide di Digital Transformation.





"Grazie alla profonda conoscenza del mercato e al valore che Fabio, negli anni, è stato in grado di generare all'interno di società leader nel settore ICT e dedicate alla cybersecurity, sono certo che sarà una figura strategica per accelerare la crescita dell'azienda e raggiungere importanti risultati di business in Italia", ha dichiarato Miroslav Mikuš, Chief Sales Officer di ESET.



"Sono orgoglioso di guidare la filiale italiana di una multinazionale come ESET, le cui soluzioni e servizi di sicurezza, basate sull'ausilio di tecnologie innovative, assicurano da sempre prodotti che sono molto apprezzati dagli utenti. La mia prima sfida sarà quella di completare la formazione di un team di professionisti, che avrà il compito di mettere in atto le giuste strategie commerciali, per rendere ESET un partner affidabile verso le organizzazioni di qualunque dimensione", ha concluso Fabio Buccigrossi.



Laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, Buccigrossi ha iniziato la propria carriera nel mercato ICT nel 1994. Dopo quattro anni in Telecom Italia, ha ricoperto diversi ruoli nell'area marketing e vendita, sia diretta sia indiretta, all'interno di importanti player del mercato ICT, quali MCI Worldcom Spa, Hyperion, Oracle e Sophos.

