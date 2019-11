Il monitor per console firmato Asus arriva in Italia

ASUS annuncia la disponibilità sul mercato italiano del monitor CG32UQ, display 4K da 31.5 pollici pensato per l'utilizzo su console e che si abbina perfettamente a Xbox One X, PS4 Pro e Nintendo Switch. Questo è il primo monitor targato ASUS progettato specificamente per i gamer su console, vanta la tecnologia HDR con una copertura della gamma colore DCI-P3 del 95% e certificazione DisplayHDR 600.

AMD Radeon FreeSync garantisce inoltre immagini fluide e grazie alla tecnologia GameFast Input la latenza è drasticamente ridotta.

Asus CG32UQ rappresenta un nuovo standard per il gaming su console grazie ad una serie di caratteristiche console-friendly come un hub dedicato per una ricarica veloce dei controller, un telecomando per controllare a distanza luminosità, input e altre funzioni essenziali. Inoltre Halo Sync fornisce la possibilità di creare un'ambientazione luminosa in perfetta sinergia con le immagini di gioco per accrescere ulteriormente l'immersività.





Asus CG32UQ

offre una qualità delle immagini superiore grazie alla risoluzione 4K, supporto HDR10 e certificazione VESA DisplayHDR 600, oltre ad una copertura della gamma colore DCI-PR del 95%, spazio molto più ampio rispetto a quello sRGB.



Mentre le classiche TV hanno una risposta che va dai 27 ai 50 millisecondi, grazie a GameFast Input Asus CG32UQ abbassa questo ritardo ad appena 13 ms. Riducendo la latenza tra input e l'azione i giocatori possono sentirsi più connessi con il gioco e sfruttare un incredibile vantaggio sui propri avversari. Inoltre la tecnologia AMD Radeon FreeSync sincronizza il refresh rate del monitor con il frame rate delle schede video e console compatibili, eliminando errori di visualizzazione e artefatti.





Grazie a strisce LED RGB posizionate sul retro del monitor, quando si gioca, si guarda un film o si utilizza il computer per altri lavori, Halo Sync sincronizza i colori dei LED con il contenuto visualizzato sul monitor, aumentando l'esperienza coinvolgente e ampliandola a tutta la stanza.





Grazie ad Asus Audio Wizard, Asus CG32UQ ti permette di impostare quattro profili audio personalizzati così da avere la migliore esperienza sonora nei diversi scenari di gioco.

È possibile sfruttare l'hub con due porte USB 3.0 presente sulla base del monitor per caricare i gamepad o altri dispositivi in maniera semplice e veloce.

Per permettere un facile controllo del monitor anche a distanza, Asus CG32UQ è fornito di un telecomando che permette di impostare parametri fondamentali come luminosità, input, volume o altre funzioni dello schermo.





è disponibile al prezzo consigliato diIVA inclusa.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita