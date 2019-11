ROG Crosshair VIII Impact: la motherboard dei record

Asus Republic of Gamers (ROG) ha annunciato che, la potente scheda madre in formato compatto, ha stabilito due nuovi record,sia per CPU che per le frequenze della memoria.In seguito al rilascio del nuovo processore, il team di overclocking ASUS è riuscito a spingere la velocità di clock fino ad un sorprendente 6,003 MHz (6 GHz), misurato dalla CPU-Z. La velocità di clock di base della CPU Ryzen 9 3950X è di 3,5 GHz, con una velocità di clock massima di 4,7 GHz, questo sottolinea ancora di più l'eccezionalità del risultato della Crosshair VIII Impact. Sono state anche raggiunte velocità incredibili, battendo il record mondiale diInoltre, la squadra Overclocked Gaming Systems (OGS) si è basata sul suo ultimo successo per raggiungere. Abbinando una scheda madre Crosshair VIII Impact ai moduli DIMM Crucial Ballistix Elite, il team OGS è stato in grado di aumentare il record stabilito in agosto 2019 di altri 200 MHz. Grazie a questo risultato la frequenza della memoria sulla piattaforma X570 ha superato per la prima volta la soglia dei 6 GHz, firmando un altro record mondiale.Il formato Mini-DTX della ROG Crosshair VIII Impact racchiude, tra cui alimentazione e raffreddamento avanzati, doppio M.2, WiFi 6 di nuova generazione (802.11ax) e audio SupremeFX nativo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita