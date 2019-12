Fabrizio Fassone è il nuovo Head of SAP Intelligent Spend Group Italia e Grecia

Fabrizio Fassone ha maturato una lunga esperienza in grandi società del settore informatico, lavorando prima in IBM e, dal 1995, in Microsoft, dove ha coperto diversi ruoli manageriali.

Pubblicato il: 02/12/2019