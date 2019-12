Ricerca Wiko: 7 italiani su 10 sono smemorati, ma il 65% non ha mai smarrito lo smartphone

A chi non è mai capitato di perdere degli oggetti personali e di non riuscire a ritrovarli? È un evento talmente comune da essere oggetto di numerose ricerche statistiche e da aver dato vita anche a una festa molto particolare: il "". Introdotta nel 2012 e celebrata ogni secondo venerdì di dicembre, questa festa non ufficiale ricorda alle persone di non rinunciare alle cose che hanno perso, di aumentare gli sforzi per ritrovarle e di restituire alle altre persone gli oggetti che ritroviamo e che qualcuno starà di sicuro cercando disperatamente.Quest'annoha voluto celebrare questa giornata lanciando un sondaggio tra i follower della sua IG community per scoprire quanto siamo smemorati con i nostri smartphone e quanto la tecnologia ci venga in aiuto.Ildei rispondenti al sondaggio ha dichiarato che glie molto più raramente di ritrovare quelli degli altri. Ma la notizia che fa più sorridere è che le cose che crediamo perse, spesso non si sono mai allontanate da casa e che per molti (85%) è sempre un'emozione quando capita di ritrovarle anche anni dopo averle perse.E lo? Nonostante sia presente in tutte le classifiche degli oggetti più persi del 2019, ilo, comunque, di averlo ritrovato in un buon 59% dei casi. Quindi smemorati, sì, ma anche estremamente affezionati ai nostri inseparabili device tech e generosi nel riunire i telefoni dispersi ai loro disattenti proprietari.Lo smartphone: dal permetterci di mantenere i contatti con le persone care al raccogliere le nostre fotografie e i ricordi più belli, dalle e-mail di lavoro all'agenda sempre più piena delle nostre settimane pre-festive, non possiamo più separarci dal nostro telefono. Pena, un attacco di panico!Tra le conseguenze più temute quando ce ne separiamo o ci capita di non ritrovarlo più, principalmente il fatto di. Infatti, tra i rispondenti al nostro sondaggio ildi coloro a cui è capitato di perdere lo smartphone almeno una volta dichiara che sia proprio questo il motivo per cui ha provato più frustrazione, subito seguito dal valore economico del device.L'unica consolazione (se così si può dire), preferendo annotarle su agende cartacee (78%) piuttosto che servirsi di app dedicate (22%). Nel caso in cui perdessimo lo smartphone, quindi, abbiamo ancora qualcosa che venga in soccorso alla nostra memoria fallibile...certo, sempre che nel frattempo non perdiamo anche l'agenda!Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita