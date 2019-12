Nintendo Italia: Fabrizio Sforza nuovo Direttore Vendite

accresce la propria squadra con l'ingresso diin qualità diper la filiale italiana.Grazie alla sua esperienza, Sforza sarà responsabile delle strategie di vendita di tutti i prodotti Nintendo, con l'obiettivo di favorirne ancora di più l'espansione nel mercato italiano. Il nuovo ingresso rappresenta, determinata a raggiungere obiettivi di crescita ancora più importanti incrementando il sell-out in vista del nuovo anno fiscale.Sforza, 44 anni, approda in Nintendo dopo una vasta esperienza di marketing e vendite maturata in primarie multinazionali del FMCG, tra cui, sia in Italia che all'estero."Sono certo che Fabrizio– afferma Andrea Persegati, Direttore Generale di Nintendo Italia –saprà contribuire al raggiungimento degli ambiziosi traguardi aziendali, grazie ad un bagaglio professionale di qualità che consentirà di implementare strategie di standard elevato in un momento di forte innovazione aziendale, apportando, all'interno di Nintendo Italia, ulteriore valore manageriale"Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita