TIM BabyPad, il dispositivo per rilevare un bambino sul seggiolino di un veicolo

hannofinalizzata allonon ancora connesse alla rete mobilecon l'obiettivo di estendere progressivamente le potenzialità dei servizi digitali a tutti i veicoli in circolazione, dal trasporto pubblico alle flotte aziendali.L'accordo tra le due aziende punta alla creazione di prodotti innovativi nel settore della connected car e della mobility per rendere le auto intelligenti dotandolee per avvalersi, anche a bordo, di nuove applicazioni per la navigazione smart.In particolaresaranno disponibili funzionalità dedicate alla sicurezza del veicolo e dei passeggeri, all'assistenza per la manutenzione predittiva e la gestione a distanza del mezzo, all'assicurazione in base allo stile di guida, oltre che per gli aspetti associati all'antifurto e a soluzioni per l'entertainment.Il primo passo di questa importante partnership è il lancio di, il. L'App collegata al TIM BabyPad rileva la presenza del bimbo e, se il genitore scende dall'auto, lo smartphone emette un allarme. Se l'allarme non viene disabilitato, vengono inoltre inviati degli SMS a numeri preassociati con le coordinate GPS prevenendo, eventuali pericolose situazioni.sarà acquistabile a breve per le festività natalizie presso tutta la rete di negozi TIM e sul sitoal