Bosch apre la strada alla nuova generazione di smart glass

Al CES di Las Vegas, Bosch Sensortec lancia un innovativo sistema Light Drive ottico per smart glass.

Il modulo Bosch Smartglasses Light Drive è un modulo tecnologico all-in-one che include specchi MEMS, elementi ottici, sensori e processamento onboard. Questa soluzione integrata offre un'esperienza visiva nitida, con immagini brillanti sempre a fuoco, anche con esposizione diretta alla luce del sole.



Per la prima volta, Bosch Sensortec ha integrato nel sistema la tecnologia Bosch Light Drive. Questo rivoluziona i dispositivi wearable che possono essere indossati tutto il giorno, assicurando all'utente una percezione totalmente trasparente, senza compromettere il design degli occhiali. Questa tecnologia può, inoltre, essere utilizzata per ottimizzare le prestazioni dei sistemi di guida d'onda, per i quali sono in fase di sviluppo moduli integrabili.



Il display o la telecamera integrata non sono visibili dall'esterno. Inoltre, le dimensioni ridotte permettono ai designer di eliminare le ingombranti e scomode caratteristiche di molti smart glass di oggi. Per la prima volta, un sistema "chiavi in mano" permette di disegnare smart glass più piccoli, più leggeri e più eleganti, per soddisfare le esigenze visive e di comfort.

Il sistema è utile anche per chi indossa gli occhiali per la correzione della vista: un mercato importante, considerando che sei persone su dieci utilizzano lenti correttive ogni giorno.

Il sistema consente di visualizzare le informazioni disponibili a mani libere in un formato minimalista, risultando ideale per applicazioni come navigazione, telefonate e notifiche (per esempio avvisi, promemoria e piattaforme di messaging come WhatsApp e WeChat). Le informazioni create sulla base di appunti quotidiani, quali elenchi di cose da fare e liste della spesa, sono estremamente comode. A oggi, queste applicazioni sono state limitate principalmente ai dispositivi con display fisici quali smartphone o smartwatch.

Gli smart glass limitano i comportamenti socialmente poco gradevoli, come controllare ossessivamente il telefono. Inoltre, aiutano a migliorare la sicurezza di guida: forniscono indicazioni per la navigazione lasciando le mani e il campo visivo liberi. La nuova tecnologia promette di ampliare l'ambito d'applicazione e la disponibilità di app e informazioni, abbinate all'accesso istantaneo a dati rilevanti, social media e controllo intuitivo della riproduzione audio.



