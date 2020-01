LG incanta i visitatori del Ces con l’installazione “Oled Wave”

, anche quest’anno, prosegue con la sua tradizione di incantare i visitatori del CES di Las Vegas. I visitatori del CES 2020, infatti, verranno accolti, all’interno dello stand di LG, dall’installazione “LG OLED Wave”.L’installazione, posizionataè stata realizzata grazie a una serie di display OLED Open Frame flessibili. L’immersivaè composta da 200 schermi OLED open frame da 55 pollici (128 convessi e concavi e 72 piatti).LG OLED Wave, regalando ai visitatori del CES la possibilità di fare un viaggio alla scoperta delleCon immagini che raccontano l’impetuosità degli oceani e lo spettacolo luminoso dell'Aurora Boreale dei cieli del nord, LG OLED Wave colpirà i sensi di chiunque la osservi anche attraverso. I visitatori potranno addirittura sperimentare il piacere diLa tecnologia LG OLED è in grado di offrire immagini mozzafiato grazie a neri assoluti ed elevati contrasti da qualsiasi punto di osservazione. Grazie a pixel auto-illuminati, che si accendono e spengono singolarmente, le immagini sono incredibilmente realistiche. L’innovativa tecnologia OLED, per questo, infatti, la struttura dei pannelli è semplice e sottile, toccando livelli mai raggiunti in termini di leggerezza e possibilità di personalizzazione.“In questi anni, grazie alla qualità della nostra soluzione tecnologica, abbiamo offerto ai visitatori del CES di Las Vegas e di altri eventi internazionali, spettacoli immersivi straordinari e senza pari. Le nostre installazioni sono ormai una tradizione in queste occasioni e suscitano sempre grande attesa da parte dei visitatori. I display OLED open frame ci consentono di comporre infinite forme e suggestioni, creando esperienze multimediali e appassionanti che trasformano lo spazio in un contenitore da animare con la creatività e l’immaginazione”,Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita