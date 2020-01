Intel, Lenovo e Dell: notebook pieghevoli al CES 2020

Intel Horseshoe Bend PC

Fra i molti protagonisti del CES 2020, i notebook sono fra i prodotti più tradizionali. Da gioco, per lavorare o per studiare, come di consueto a Las Vegas se ne sono visti di ogni taglia, colore e prezzo . Ci sono state però alcune novità che sono uscite dal coro e che si sono distinte per. È su queste che ci concentriamo, con gli annunci di Intel, Lenovo e Dell. Premesso che si tratta di concept, ossia di prototipi che nella maggior parte dei casi non sono ancora in commercio.Denominatore comune è l'assenza della tastiera fisica, a favore di uno schermo "allargato" flessibile, o di un secondo schermo polifunzionale. L'interpretazione di Intel è stata battezzata. È un prodotto con display da 17,3 pollici, pieghevole. Per rendere l'idea, è simile a quello degli smartphone pieghevoli visti lo scorso anno, come il Samsung Galaxy Fold . Richiudendo a conchiglia il portatile si ottiene un prodotto di dimensioni pari a quelle dei modelli tradizionali da 12,5 pollici.In questa modalità si può usare come un notebook tradizionale, mediante una tastiera virtuale che appare sulla parte che funge da base. Aperto a 180 gradi, invece, diventa un monitor unico che si può collegare alle periferiche desiderate. Il prodotto non è in vendita, è un concept a cui i produttori PC possono ispirarsi per realizzare sistemi commerciali. E davanti a cui gli utenti possono pregustare un'esperienza d'uso innovativa.Un'idea simile è quella implementata da Lenovo con il. L'azienda cinese ha optato per dimensioni più compatte e maneggevoli. Una volta aperto, lo schermo ha una diagonale utile di 13,3 pollici. Il pannello è un modello OLED con un rapporto di forma di 4:3 e risoluzione di 2048 x 1536 pixel.La configurazione è top secret, salvo il fatto che il processore sarà un chip ibrido appositamente sviluppato da Intel. Sarà affiancato da 8 GB di memoria RAM e da un'unità di archiviazione SSD da 1 TB. Il sistema operativo è Windows 10, il peso è di 990 grammi. Questo prodotto vedrà la luce nel 2020, solo sul mercato cinese. Se avrà successo, nonostante una quotazione di partenza di 2300 euro circa, forse sbarcherà anche in occidente.Altra idea che segue il medesimo filone è quella alla base del, che come il ThinkPad ha uno schermo pieghevole da 13 pollici. Il produttore texano evidentemente crede nel futuro innovativo dei notebook, dato che ha presentato anche il, con due schermi separati da una cerniera. Ciascuno ha una diagonale di 13,4 pollici e risoluzione Full HD. Non è un'idea del tutto innovativa perché in passato si sono viste soluzioni analoghe, che non hanno riscosso grande successo di vendite. Forse il mercato non era abbastanza maturo.Di certo è che ad oggi non si sa né quando né a che prezzo arriveranno in commercio le due idee di Dell, da premiare comunque per il coraggio di innovare.