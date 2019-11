Samsung: il Galaxy Fold arriva in Italia

Galaxy Fold Schermo Display esterno: 4.6” Super AMOLEDDisplay interno: 7.3” Dynamic AMOLED Fotocamere Tripla Fotocamera Posteriore, Dual OIS(12MP Dual Pixel, F1.5/F2.4 – Ultra-grandangolare 16MP, F2.2 – Teleobiettivo 12MP, F2.4)Doppia Fotocamera anteriore (10MP, Dual Pixel F2.2 – 8 MP, F1.9)Fotocamera esterna (10MP, Dual Pixel F2.2) Processore Processore Octa Core(One Core 2.8GHz + Triple Core 2.4GHz + Quad Core 1.7GHz) Memoria 12 GB di RAM (LPDDR4x), 512 GB (UFS3.0) La memoria utente è inferiore alla memoria totale a causa del sistema operativo e del software utilizzato per l’esecuzione delle funzionalità del dispositivo. La memoria utente effettiva varia a seconda dell’operatore e può cambiare dopo l’esecuzione di aggiornamenti software.*Nessuno slot MicroSD Batteria 4.380 mAh (valore tipico) Ricarica rapida compatibile con cavo e in modalità wirelessRicarica con cavo compatibile con QC 2.0 e AFCRicarica wireless compatibile con WPC e PMA* 4.380 mAh (valore tipico) si riferisce al valore tipico della capacità della batteria testato in condizioni di laboratorio da terze parti. Il valore tipico è il valore medio stimato, considerando la deviazione nella capacità della batteria tra i campioni di batteria. La capacità nominale (minima) è di 4.275 mAh. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell’ambiente di rete, dei modelli di utilizzo e di altri fattori. Sistema operativo Android 9.0 (Pie) Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G + 5GHzUSB Type-C4G/LTE Cat. 18 DL 1200 Mbps, Cat. 13 UL 150 Mbps Altre funzioni App continuityLettore di impronte digitaliSamsung PaySamsung Knox 3.3

Esordisce sul mercato italiano l'attesissimo di, già prenotabile su samsung.com e sui siti dei principali retailer di elettronica di consumo e degli operatori telefonici,All'interno della confezionee una cover protettiva per Galaxy Fold. Inoltre, Samsung riserva una serie di vantaggi esclusivi per i propri clienti. Attraverso Galaxy Fold Premier Service è possibile esplorare le rivoluzionarie funzionalità di Galaxy Fold: gli esperti Samsung saranno a disposizione dei clienti 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 al numero verde riservato per descrivere e spiegare nei dettagli le caratteristiche innovative di Galaxy Fold.In aggiunta, per un anno è inclusa, l'assicurazione lanciata in partnership con Allianz Global Assistance Europe, che copre i danni accidentali come rottura del display o infiltrazioni di liquidi.Galaxy Fold è dotato del primo, che si ripiega in un dispositivo compatto con un display esterno da 4.6".Galaxy Fold offre, guardare video, giocare e molto altro ancora, aprendo la strada a nuove esperienze e possibilità.