TV 8K protagoniste del CES 2020

I televisori sono tradizionalmente i protagonisti del Consumer Electronics Show di Las Vegas. L'edizione 2020 è stata caratterizzata da un'ondata di modelli 8K . Non sono un inedito, ma rispetto agli anni passati i modelli con le cosiddette risoluzioni "monstre" si sono moltiplicati. La buona notizia è che nel 2020 le TV 8K diventano prodotti commerciali . Quella cattiva è che i prezzi restano inaccessibili al grande pubblico.Un'importante considerazione a latere è che le trasmissioni in 8K non ci sono ancora. Le prime coincideranno con le Olimpiadi di Tokyo, il che significa che non si potranno apprezzare immediatamente i benefici di una TV 8K.Esteticamente parlando, il trend è lo stesso delle TV con risoluzioni tradizionali. Bordi sempre più sottili o invisibili, audio sempre più curato. Restano un sogno, invece, le TV avvolgibili come quella mostrata dal LG lo scorso anno: è tuttora un prototipo. Tornando ai prodotti che effettivamente arriveranno in vendita, ecco alcuni esempi iconici.ha presentato il modello 8K KD-75ZH8, un prodotto da 75 pollici, quindi di "piccola taglia" rispetto ai giganteschi 8K tradizionali. Migliorato l'audio rispetto alla Master Series ZG9 del 2019, che promette ora un suono chiaro e coinvolgente. Merito di particolari attuatori, che fanno vibrare la struttura metallica per produrre suoni ad alta frequenza.esordisce con il modello LCD a 8K Q950TS. La caratteristica principe è il pannello con cornici talmente sottili da essere impercettibili. Lo schermo occupa il 99% del prodotto. Tecnicamente parlando, la novità maggiore riguarda l'impiego del nuovo processore quantistico AI. Si occupa, fra le altre cose, di applicare un upscaling di alta qualità per i contenuti a bassa risoluzione. E' un dettaglio fondamentale, dato che arriva in commercio in un momento in cui le trasmissioni 8K sono rarissime.Il 2020 sarà anche l'anno del debutto in Europa di, colosso cinese delle TV negli Stati Uniti, che finora non ha mai varcato i confini del Vecchio Continente. I modelli che si aspetta di trovare in vendita sono i Mini-LED 8K della serie 8. In particolare la TV Vidrian Mini-LED, caratterizzata da retroilluminazione con migliaia di LED fusi nel pannello in vetro. Serve per accentuare la luminosità e il contrasto delle immagini.Se le TV 8K sono economicamente troppo onerose per le vostre tasche e troppo ingombranti per dimensioni, è lecito optare per modelli 4K. Un esempio è l'TV OLED OLED48CX 4K, con dimensioni di 48 pollici e un audio di alta qualità. Il suo punto di forza è il processore Alpha 9 di terza generazione.Una valida alternativa è il TV OLED 4K HZ2000 di, uno dei migliori OLED sulla piazza con processore HCX Pro Intelligent, Dolby Vision IQ e modalità Filmmaker. Presenta un sistema audio a sette altoparlanti e una luminosità del pannello di oltre 1000 candele al metro quadro.