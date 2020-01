Straordinaria accuratezza del colore con il nuovo desktop display 4K da 31 pollici di NEC

ha lanciato il suo display desktop professionale top di gamma della serie PA. Il nuovo monitorha un pannello IPS da 31 pollici che offre maggiore fedeltà dei colori e risoluzione 4K effettiva (4096x2160). E’ ideale per il settore del, applicazioni in cui la qualità dell’immagine e l’accuratezza del colore sono cruciali.Il display garantisce qualità delle immagini senza compromessi, HDR ed una riproduzione del colore sempre affidabile grazie al suo pannello IPS a 10 bit ed un ampio gamut(sRGB, Adobe RGB and DCI-P3) oltre che le gamme colore video standard (Rec. 709, Rec. 2100).Il monitor MultiSync PA311D supporta gli standard HLG e PQ HDR ed include un processore di calibrazione proprietario chiamato. Grazie al sensore di luce ambientale, sempre in funzione, il monitor garantisce stabilità di colore e luminosità per tutta la vita del display ed una modalità a bassa latenza per la riproduzione di video in tempo reale. Inoltre le funzioni Picture in Picture, Picture by Picture ed il profilo ICC supportano workflow semplificati per applicazioni color-critical.Il monitor PA311D offre anche. Assieme all’USB-C, offre il massimo della connettività con due DisplayPort 1.2 e due HDMI, oltre che un hub USB 3.1.Il desktop PA311D è predisposto per la tecnologia opzionale touch integrata e viene fornitocon la possibilità di rotazione laterale, per consentire una postazione di lavoro perfettamente ergonomica. E’ disponibile anche la palpebra opzionale HD2PA31.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita