Le funzioni di gioco più sofisticate nel nuovo Garmin Golf Watch Approach S62

Il verde acceso del fairway, il sibilo del ferro che fende l'aria e il suono sordo della pallina che atterra sul green. Garmin presenta il

, il GPS golf watch progettato per portare al polso di ogni giocatore il supporto e il monitoraggio ideale per affrontare ogni percorso. Dotato di un

, perfettamente leggibile sotto la luce diretta del sole,

(17% più ampio rispetto ai modelli Approach precedenti) e una lunetta in ceramica resistente ai graffi. Particolari che rendono Approach S62 un accessorio con cui accompagnare il proprio look anche fuori della club house.

Garmin Approach S62 è dotato di una serie di funzioni studiate per migliorare il gioco dell'utente, come per esempio le opzioni PlaysLike Distance, che tiene conto della variazione di dislivello tra il giocatore e l'obiettivo calcolando la distanza da coprire con il tiro, e Hazard View, che mostra in una rapida panoramica della buca gli ostacoli presenti, e l'introduzione di un caddy virtuale per aiutare nella scelta del bastone o del ferro migliore da giocare tenendo conto di fattori critici come la disposizione del fairway e le pendenze del terreno. Quando invece, il golfista è costretto a giocare un colpo cieco, la funzione PinPointer mostra la direzione esatta della bandierina dietro l'ostacolo che la nasconde.

In aggiunta, con Green View ogni giocatore, in qualunque punto del campo si trovi, può avere una visione reale del green da giocare. Infine, la funzionalità Autoshot analizza la dinamica dello swing e misura l'efficacia in termini di distanza raggiunta da ogni colpo, fornendo un'utile analisi post partita. Con Approach S62, una volta associato alla app Garmin Golf, è possibile scoprire ancora più informazioni in merito al proprio gioco: ogni statistica infatti viene sincronizzata e portata sull'app e lì viene calcolata ed elaborata. I risultati del monitoraggio, studiati dal widget di prestazione, vengono poi inoltrati dalla app direttamente all'Approach S62 in modo tale che l'utente possa avere tutte le informazioni necessarie al polso, come l'indice di handicap e la disposizione del fairway. Tramite l'app Garmin Golf, infine, gli utenti potranno tenere monitorato l'andamento dei propri colpi e partecipare a tornei virtuali con altri giocatori in tutto il mondo.

Il nuovo Approach S62 offre un set completo di funzionalità che vanno oltre i confini del campo da golf. Il monitoraggio della frequenza cardiaca direttamente sul polso durante l'attività sportiva, il sensore Pulse Ox3 per rilevare il grado di ossigenazione del sangue e l'analisi dei livelli generali di salute aiutano a fornire il quadro di benessere fisiologico dell'utente; mentre la gestione delle Smart Notification e la possibilità di effettuare pagamenti contactless veloci e sicuri tramite la funzione Garmin Pay, rendono il nuovo golf smartwatch di Garmin il compagno ideale per vivere la propria quotidianità. Questo anche grazie al design curato del nuovo Approach S62 a cui, grazie al sistema Quickfit con anse da 22mm, è possibile sostituire rapidamente il cinturino per adeguarlo ad ogni occasione e sul quale è possibile scaricare quadranti, app e widget personalizzati tramite il portale Connect IQ.

Il nuovo Garmin Approach S62, con un'autonomia di batteria fino a 20 ore in modalità GPS e 14 giorni in modalità smartwatch, è disponibile a partire da febbraio 2020 nei golf pro shop e nei watch store Garmin a partire da un prezzo consigliato al pubblico di 549,99 Euro.



