Asus presenta le sedute gaming ROG Chariot Core

ha annunciato l'arrivo in Italia delle nuovissime ROG Chariot Core, le comode e pratiche sedute gaming ideate e realizzate per i videogiocatori.



La ROG Chariot Core non è la classica seduta gaming, ma offre tutte quelle caratteristiche e attenzioni tipiche del brand Republic of Gamers. Cura dei dettagli, qualità dei materiali e massimo comfort sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano questa seduta.



ROG Chariot Core Gaming Chair

evoca la sensazione di prendere il posto di guida in un'auto di lusso. Grazie al poggiatesta regolabile in schiuma ad alta densità e al supporto lombare rimovibile in schiuma memory-foam, la perfetta aderenza e il massimo feeling sono assicurati.



Il poggiatesta scorre facilmente verso l'alto e verso il basso per un posizionamento perfetto, una novità assoluta per una sedia dedicata al gaming mentre il supporto lombare memory foam può essere regolato o rimosso in modo semplice e veloce.

È possibile regolare a proprio piacimento altezza, larghezza, profondità e inclinazione di entrambi i braccioli, in modo da avere sempre il supporto perfetto in ogni occasione.

Basta un attimo per modificare la posizione di seduta da eretta a 145° reclinata e viceversa, per passare da una posizione rilassata a quella di lavoro in un batter d'occhio. È possibile anche alzare o abbassare l'altezza per adattarla al meglio alle proprie preferenze.



La parte posteriore di ROG Chariot Core sfoggia una comoda cinghia in tessuto per agganciare il kit di gioco preferito come ad esempio uno zaino, le cuffie o altri device.





La schiuma ad alta densità e polimerizzata a freddo di ROG Chariot Core è rivestita in resistente pelle PU, offrendo un comfort intenso che è sia traspirante che facile da pulire. La struttura è supportata da un telaio interamente in acciaio, progettato per durare nel tempo e montato su ruote rivestite in PU per movimenti fluidi e senza rischi di graffi per il pavimento.

Per garantire la massima sicurezza, ROG Chariot Core è stata costruita utilizzando unicamente componenti di alta qualità. La base a cinque punti d'appoggio è realizzata in lega di alluminio per un supporto stabile, mentre il pistone a gas di classe 4 è un componente di alta qualità sufficientemente resistente per affrontare la vita di tutti i giorni.





ASUS ROG Chariot Core

è disponibile al prezzo consigliato di € 399,00 IVA inclusa presso gli ASUS Gold Store, Drako.it e gli Euronics selezionati.

