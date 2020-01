Orange France sceglie Ericsson per il 5G

è stata scelta daper sviluppare la Rete di Accesso Radio (RAN) 5G dell’operatore in tre grandi regioni francesi, compresa la capitale Parigi, e per modernizzare le reti RAN 2G/3G/4G esistenti.I prodotti e le soluzionidel portafoglioverranno implementati nella rete Orange nelle regioni Nord-Est, Sud-Ovest e Ile de France dove si trova Parigi. L’accordo quinquennale renderà Ericsson il principale fornitore di soluzioni RAN di Orange France.La partnership include anche servizi di manutenzione e implementazione.Lo sviluppo della rete inizierà il prima possibile, affinché la rete 5G di Orange France sia pronta a lanciare servizi 5G commerciali quando le frequenze saranno rese disponibili nel corso del 2020. Inoltre, con un approccio condiviso riguardo all’ottimizzazione energetica, i prodotti e le soluzioni Ericsson Radio System ridurranno l’impronta di carbonio grazie a una migliore efficienza energetica., Deputy Chief Executive Officer e CEO di Orange France, afferma: “Per Orange, l’implementazione del 5G rappresenta una grande sfida ed è una delle principali priorità del nostro piano strategico Engage 2025. Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione con Ericsson, un partner chiave a lungo termine, al fine di sviluppare una rete 5G potente e innovativa. Il 5G consentirà lo sviluppo di nuovi casi d’uso e di nuovi servizi e fornirà una migliore customer experience ai nostri clienti, sia nel segmento consumer sia in quello business. Attraverso questo accordo, Orange ribadisce la sua volontà di diventare leader della rete”.Ericsson attualmente ha 80 accordi e contratti commerciali 5G con singoli operatori, di cui 34 pubblicamente annunciati, che includono 24 reti 5G live in quattro continenti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita