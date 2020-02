Italiani truffati soprattutto nell’ambito della telefonia mobile

Dall’RC auto alle carte di credito, dalle utenze domestiche ai conti correnti; sono molti gli italiani che cercano di risparmiare e molti anche i tentativi di truffa ai danni dei consumatori; secondo l’indagine che, in occasione del lancio del progettoha commissionato a mUp Research, nel 2019 addirittura ildei rispondenti, pari a circa, ha dichiarato di essere, on o offline.L’indagine, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha analizzato gli ambiti più comunemente presi di mira dai malintenzionati: le assicurazioni auto e moto,, la fornitura di energia elettrica e di gas, i prestiti personali, i conti correnti e le carte elettroniche.Analizzando i dati a livello complessivo si scopre che se ad essere truffati sono stati in misura identica uomini e donne (19%), i risultati variano significativamente a livello territoriale; alla percentuale di rispondenti che ha dichiarato di aver subito una truffa lo scorso anno è pari al, mentre i più attenti risultano essere stati i residenti nelle regioni del).L’ambito in cui i consumatori sembrano cadere più frequentemente vittima di frodi, è quello della; secondo l’indagine, ildegli intervistati ha ammesso di aver subito una truffa in questo campo. Al secondo posto, parimerito, ci sono lee le, ambiti nei quali ildegli intervistati ha dichiarato di essere stato truffato.Guardando più da vicino le carte elettroniche emerge che ad essere caduti in trappola sono stati, in percentuale, più glirispetto al 5% del campione femminile) e i residenti al).Seguono i servizi di; nel 2019 sono caduti vittima di truffe in questo ambito ildei rispondenti, ancora una volta in percentuale più alta gli uomini (rispetto al 4% delle donne) e i residenti al Meridione (5%).Percentuale più bassa, ma non per questo da sottovalutare, per gli altri settori analizzati; nelle assicurazioni, neie neisolo l’degli intervistati ha ammesso di essere stato raggirato.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita