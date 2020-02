LG: la nuova serie K 2020 ha 5 fotocamere

ha annunciato la nuova line-up dellacomposta dai modellie progettata per offrire un’esperienza fotografica completa e versatile alla portata di tutti.Infatti, andando incontro alla crescente esigenza degli utenti di avere sempre con sé un valido alleato per catturare e condividere i momenti più importanti della giornata, ogni smartphone della gamma offre un set di, di cui 4 posteriori e una frontale per i selfie.Sul retro trovano spazio, quindi, una fotocamera ad alta risoluzione per ammirare tutti i dettagli del soggetto;; un sensore di profondità per mettere in risalto il soggetto sfocando lo sfondo; e infine per la prima volta uno smartphone LG offre una fotocamera macro, per catturare tutti i particolari di un soggetto da una distanza di soli 4 centimetri.integrano una fotocamera principale con la risoluzione più alta mai vista prima su uno smartphone LG –– permettendo di godere di tutti i dettagli della fotografia anche con zoom estremi.I nuovi smartphone della serie K introducono un’altra grande novità in ambito design. Infatti sia il K61 sia il K51S, uno schermo da ben 6.5 pollici con bordi sottili e l’iconico foro che rende la visione ancora più immersiva.La batteria longeva da 4.000 mAh, il sistema 3D Surround DTS:X con audio a 7.1 canali virtuali in cuffia, e l’alta resistenza certificata dallo standard MIL-STD-810G, rendono gli smartphone della serie K di LG sempre più interessanti per la community.La serie K 2020 sarà disponibile nei punti vendita italianiSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita