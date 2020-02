Cooler Master presenta le cuffie gaming MH630, MH650 e MH670

espande la propria gamma di periferiche con nuovi modelli per accontentare un pubblico ancora più ampio di utenti. Arrivano infatti anche nel nostro paese le cuffieLe top di gamma, disponibili con livrea totalmente nera, sono caratterizzate da un design estremamente pulito non "contaminato" da alcun tipo di illuminazione, sono dotate di connettività wireless a 2,4GHz a bassa latenza utilizzabile tramite apposito dongleLa resa sonora è affidata a due potenti driver con magneti al neodimio da ben 50mm, capaci di una fedele riproduzione e congrazie alla presenza di generosi cuscinetti in pelle sintetica. Per quanto concerne la comunicazione, la scelta è ricaduta su un microfono removibile a pattern omnidirezionale, mentre un connettore da jack TRRS da 3,5mm affiancherà la connettività wireless, consentendone l'utilizzo con. La batteria al litio integrata consente di raggiungere le 20 ore di utilizzo continuativo.Gli utentiattraverso la suite software proprietaria MasterPlus, che riesce a garantire un buon grado di personalizzazione per quanto concerne cuffie e microfono (equalizzazione, preset audio e 7.1 virtuale), merito di un'interfaccia semplice ed efficiente.Le cuffierappresentano invece il modello base con connessione analogica via jack da 3,5mm, che le rende compatibili con PC, console e numerosi altri dispositivi. Offrono un buon isolamento acustico, sono leggere e pensate per il miglior comfort durante le lunghe sessioni di gioco e per durare a lungo nelle condizioni di uso più impegnative.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita