Huawei, il Wi-Fi 6 che fa rima col 5G

Velocità raddoppiata

Latenza dimezzata

Scenari futuribili

Ci pensa Huawei , con una nuova gamma di dieci access point cheSuddivisi in tre serie, ovverosono destinati a soddisfare tutti i possibili scenari di applicazione, sia in interni sia in esterni, ma soprattutto sono in grado di offrire un'esperienza utente migliore, con consumi di energia inferiori e un'implementazione più rapida dei servizi.La nuova serie di prodotti WiFi 6 AirEngine, proprio grazie all'uso delle tecnologie 5G della società cinese, può vantare prestazioni di rilievo su tutti gli aspetti chiave. In particolare, grazie alla, il doppio rispetto a quanto di meglio finora offerto dal settore, che si attesta su un valore di 5,38 Gbps.Comprensibile quindi l'enfasi di Huawei nel sottolineare che "si tratta del primo prodotto Wi-Fi al mondo con una velocità di throughput che sfonda la barriera dei 10 Gbit/s: un nuovo punto di riferimento per le performance Wi-Fi 6".Ma i miglioramenti nelle prestazioni consentite dall'utilizzo dei paradigmi 5G anche nel Wi-Fi riguardano anchegrazie all'utilizzo della tecnologia SmartRadio tipica del 5G di casa Huawei, che consente anche di eliminare la perdita di pacchetti durante il roaming da una zona all'altra.Non solo: l'utilizzo della tdel segnale wireless.Secondo il colosso cinese, la nuova linea di soluzioni AirEngine "può migliorare significativamente l'esperienza di rete in vari scenari, come per esempio l'accesso ad alta densità in ambienti quali uffici, sale conferenze, stadi, terminal e stazioni ferroviarie; applicazioni video HD (per esempio insegnamento attraverso VR/AR e videoconferenza 4K/8K), accesso convergente IoT + Wi-Fi (per esempio centri commerciali, supermercati e campus intelligenti) e servizi di rete pubblica all'aperto".