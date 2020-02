Agcm: provvedimento cautelare nei confronti di Sixthcontinent

L’, a seguito dell’avvio di un procedimento istruttorio e di un successivo sub-procedimento cautelare, ha adottato un provvedimento cautelare nei confronti della società Sixthcontinent Europe S.r.l., attiva nella vendita di carte (Shopping Card) che consentono ai consumatori di acquistare a prezzi scontati prodotti e servizi offerti e che danno diritto ad usufruire di una serie di vantaggi in termini di sconti, punti ed altre utilità.Le evidenze acquisite, derivanti da numerose segnalazioni e dalla documentazione ispettiva, hanno evidenziato che SixthcontinentL’Autorità ha quindi adottato un provvedimento cautelare con cui ha disposto che Sixthcontinent: a) sospenda il blocco degli account , in assenza di puntuale specificazione delle motivazioni, con contestuale rimborso di quanto versato e del corrispettivo delle altre utilità maturate –; b) si astenga da ogni attività diretta a impedire o limitare l’utilizzo delle Shopping Card già acquistate secondo le modalità di attivazione e fruizione originariamente previste.La società dovrà trasmettere, entro dieci giorni, una relazione dettagliata circa le misure adottate per eseguire il provvedimento.Il procedimento istruttorio si concluderà entro il 1° maggio 2020.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita